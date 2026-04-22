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西甲｜皇家马德里重返胜轨2：1挫艾拉维斯 落后巴塞6分

足球世界
更新时间：07:07 2026-04-22 HKT
发布时间：07:07 2026-04-22 HKT

皇家马德里今晨于西甲主场迎战艾拉维斯，凭麦巴比和云尼斯奥斯祖利亚各建一功，以2：1击败对手。皇马赛后以6分落后榜首的巴塞隆拿，兼踢多一场。

连同欧联8强两回合不敌拜仁出局，皇马各项赛事4场不胜。「银河舰队」今晨迎战艾拉维斯，凭麦巴比于禁区边起脚、省中敌军守将改变方向下近柱入网，以1：0领先半场。

皇家马德里2：1艾拉维斯。路透社
皇家马德里2：1艾拉维斯。路透社
云尼斯奥斯为皇马射成2：0。路透社
云尼斯奥斯为皇马射成2：0。路透社
麦巴比与云尼斯奥斯各建一功。路透社
麦巴比与云尼斯奥斯各建一功。路透社

麦巴比、云尼斯奥斯各建一功

下半场50分钟，云尼斯奥斯于禁区外远射，于门前弹地近柱入，助皇马领先至2：0。62分钟，巴谦戴亚斯于左路大位起脚，皮球过得了艾拉维斯门将安东尼奥施维拉，但过不了及时护空门的坦拿基亚。艾拉维斯于93分钟破蛋，凭东尼马天尼斯门前后脚加一脚改变方向，攻破皇马大门。但为时已晚，皇马最终以2：1击败艾拉维斯。

皇马联赛近两场经历1负1和后，重返胜轨，赛后以23胜4和5负得73分续排第2位，落后榜首的巴塞6分兼踢多场；巴塞将于今晚深夜主场迎战切尔达。艾拉维斯则以8胜9和15负得33分，暂时排在第17位。

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