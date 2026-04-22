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奥迪足球峰会｜麦坚尼站队阿士东维拉 艾芬堡对球迷深夜支持球队感敬佩

足球世界
更新时间：08:00 2026-04-22 HKT
发布时间：08:00 2026-04-22 HKT

「奥迪足球峰会2026」拜仁慕尼黑对阿士东维拉将于8月7日在启德主场馆上演，主办单位周二举办开幕礼，更邀请到拜仁名宿艾芬堡(Stefan Effenberg)和维拉名宿麦坚尼(Alan McInally)到场，曾效力过2队的麦坚尼选择支持维拉，艾芬堡对凌晨特意支持球队的球迷表示敬佩。

艾芬堡和麦坚尼亦有交换波衫。摄影：魏国谦
艾芬堡和麦坚尼亦有交换波衫。摄影：魏国谦
拜仁名宿艾芬堡和维拉名宿麦坚尼出席开幕礼。摄影：魏国谦
拜仁名宿艾芬堡和维拉名宿麦坚尼出席开幕礼。摄影：魏国谦

麦坚尼表态撑维拉 艾芬堡指球迷深夜睇波展现出「一家人」精神

艾芬堡和麦坚尼被问到对于球员们可以到启德主场馆是否感到兴奋时，2人也表示很高兴能到访启德主场馆，相信球迷和球员也会很兴奋，并指明日将会有机会亲身到访。而被问到香港球迷们大多在凌晨时分看球赛支持爱队，而这份能量在比赛中会不会对球员有什么影响时，艾芬堡则直言对球迷的支持感到敬佩，他也表示球迷们展现了拜仁一直说的「Mia San Mie(我们就是我们)」的精神：「这就是我们拜仁所说的「Mia san mia」，我们是一家人。那么为了看拜仁的比赛而熬夜，时间就不再是问题。我们必须团结在一起，无论是凌晨三点还是五点任何时候，这真的很棒也绝对值得尊敬。」

艾芬堡对于球迷特意深夜睇波支持球会感敬佩。摄影：魏国谦
艾芬堡对于球迷特意深夜睇波支持球会感敬佩。摄影：魏国谦
同时效力过2队的麦坚尼选择支持维拉。摄影：魏国谦
同时效力过2队的麦坚尼选择支持维拉。摄影：魏国谦

苏格兰前锋麦坚尼曾在1988年助阿士东维拉升班，之后在1989年转投拜仁慕尼黑，而被问到到时会支持那一队时，他则笑指：「我现在会说是阿士东维拉，我其实想说苏格兰的这样我就没有压力。但我必须说我很幸运可以曾为阿士东维拉效力，亦曾可以和艾芬堡一起踢波，而有机会可以为拜仁效力也是很具吸引力，但我必须说阿士东维拉就是我的球队。」

 

记者/摄影：魏国谦

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