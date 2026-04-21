香港足球盛会2026｜四大名宿齐集香江造势 拒绝「玩玩下」保证启德上演欧联级进攻大战

「香港足球盛会2026」今夏重临香江！曼城、车路士、国际米兰及祖云达斯四大欧洲豪门，将于7月底至8月初会师启德主场馆。大会特意邀请四队名宿，曼城的胡礼菲腊斯（Shaun Wright-Phillips）、车路士的迪马堤奥（Roberto Di Matteo）、国米的韦利（Christian Vieri）及祖云达斯的戴维斯（Edgar Davids）齐集香港造势。四位名宿大赞启德主场馆之余，更齐声预告今夏的季前赛绝非「玩玩下」，保证球迷能在启德欣赏到欧联级别的进攻大战！

名宿预告「真刀真枪」 韦利：球迷将看见最激烈进攻

今年盛会将上演两场激战：8月1日的先由暂居英超次席的曼城将硬撼有很大机率获得意甲冠军的国际米兰，8月5日再由车路士迎战祖云达斯。对于今这两场重量级戏码，2012年曾带领车路士勇夺欧联的迪马堤奥大派定心丸，强调现代足球的季前赛已不再是轻松的友谊赛：「现在球队很快就要进入大型国际赛事状态。当祖云达斯、国米、曼城和车路士交手时，他们在场上可不是交朋友的，这是一场充满竞争的比赛。球迷将会体验到几乎等同于真正联赛或欧联级别的比赛，因为这些世界级球员绝对会全力以赴。」

国米传奇前锋韦利亦和应指，赛事保证绝不沉闷：「现在95%的顶级球队都是主攻型，香港球迷将会看到非常激烈的进攻足球！」祖云达斯名宿戴维斯则补充，对阵顶级球队的大型比赛是球员测试自身状态的最佳机会，因此球员必定会严阵以待。

迪马堤奥赞启德如「现代艺术馆」 戴维斯推介师弟游山顶

除了期待激战，名宿们对启德体育园亦充满期待。相隔15年再访港的迪马堤奥表示：「我听讲启德主场馆就像一座美丽的现代艺术博物馆，非常期待能亲身参观。」难得来到香港，戴维斯亦向即将访港的祖云达斯师弟们教路：「虽然球队行程紧凑，但我认为他们一定要抽时间去山顶看看。」

曼城名宿胡礼菲腊斯则感性地指出，四大豪门访港对本地年轻人意义重大：「这为小朋友提供了一个很好的观赛途径，让他们亲眼见到可能从未见过的球星。这是他们的梦想，给了他们机会去体验最高水平的比赛。」

SWP笑言曼城夺冠必「寸爆」老豆 迪马堤奥叹意国青训需魔法

在宣传盛会之余，名宿们亦谈及了球坛热话。今届英超争标进入白热化，胡礼菲腊斯（SWP）自然力撑母会曼城卫冕。由于其养父伊恩胡礼（Ian Wright）是阿仙奴名宿，被问到两父子有否为争标「开火」时，SWP 幽默地说：「现在阿仙奴仍排榜首，我说什么都没意义，但我会等到季尾，如果曼城夺冠，我一定会狠狠地取笑他！」他又霸气笑指自己比曼城现役翼锋曼城翼锋沙维奥(Savinho)更强，引来全场大笑。

至于意大利无缘今年世界杯，迪马堤奥谈及母国意大利足球的发展时，则无奈地开玩笑指拯救意国足球需要「哈利波特的魔杖」，并批评当地青训收费制度扼杀基层人才，直言「需要根本性的改革」。

