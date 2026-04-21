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香港足球盛会2026｜四大豪门启德激战 罗局长派定心丸保证强阵 国米相隔29年重临再续「星岛缘」

足球世界
更新时间：15:01 2026-04-21 HKT
发布时间：15:01 2026-04-21 HKT

「香港足球盛会2026」今夏强势回归！赛事主办方今日（21日）举行启动新闻发布会，宣布四大豪门——曼城、车路士、国际米兰及祖云达斯，将于今年7月底至8月初访港，在启德主场馆上演两场重量级戏码。适逢今年是世界杯年，球迷最关心球星阵容，文化体育及旅游局局长罗淑佩及主办方大派「定心丸」，强调球会会派出强阵访港，保证赛事依然星光熠熠。

今年盛会将上演两场激战：8月1日（星期六）的「朝日啤酒杯」，由暂居英超次席的曼城将硬撼有很大机率获得意甲冠军的国际米兰，重演2023年欧联决赛翻版；8月5日（星期三）的「健络通杯」，则由车路士迎战祖云达斯。

合约保证主力上阵 罗淑佩笑言「曼联迷撑曼城甚艰难」

由于今夏适逢2026世界杯，外界忧虑球星需时休息未能随队。文化体育及旅游局局长罗淑佩大派「定心丸」，强调赛事获「M」品牌支持，当局对出赛阵容有一定要求及协议，确保主力球员有一定上阵比例。有趣的是，罗局长致辞时展现幽默一面，笑言自己是「忠实曼联球迷」，要在台上承认死敌曼城有机会再夺英超锦标「实在不容易说出口」，引来全场大笑，为记招增添不少欢乐气氛。

赛事推广机构TEG Sport 执行董事 Rachael Carroll 亦释除疑虑，透露与球会的合约中有明确要求：「球会必须在毋须遵守国际足协强制休息期的球员中，派出最强阵容。」她更点出一个关键的「意外之喜」：「体育充满不可预测性，谁想到意大利会无缘世界杯决赛周？因此我们挑选的球队阵容极具深度，无论世界杯战况如何，保证球迷能看到顶级球星与完整强阵。」

对于全新启德主场馆的草地质素，罗局长表示充满信心。她指出刚过去的香港国际七人榄球赛是极佳的压力测试：「七榄踢了三天后，草地情况依然很好，我们已吸取了丰富的养草经验，所以我非常有信心今年体育园会准备最好的草地给我们。」

国米重临勾集体回忆 29年前曾战「星岛」

今次四大豪门访港，亦勾起不少本地球迷的集体回忆。其中，国际米兰上次访港已是1997年，当时正是香港甲组传统劲旅「星岛」进行友谊赛！时隔29年，国米重临香江，别具历史意义。而曼城自2019年后再次访港，车路士及祖云达斯则分别继2011及2016年后再度亮相。

中国香港足球总会主席霍启山表示：「去年的盛况充分展现了香港乃至亚洲对足球长久以来的热情。我们拥有众多热情球迷，遍布本地及内地，赛事将再次证明香港举办世界级赛事的实力。」

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