英超｜曼联、曼城争彭美拉斯16岁巴西神童 红魔率先出价4000万欧

曼联在今个夏天的转会市场上，将目标锁定在南美洲的「未来之星」，惟同市宿敌曼城亦对此子虎视眈眈。据报，「红魔鬼」正准备向巴甲劲旅彭美拉斯，就其年仅16岁的天才中场干斯卡奥（Eduardo Conceicao）提出一份价值4000万欧罗（约3.7亿港元）的正式报价，务求在这场激烈的「神童争夺战」中抢占先机。

16岁的巴西未来之星干斯卡奥获曼联和曼城垂青。法新社

曼联和曼城争相签下16岁的巴西未来之星干斯卡奥获。法新社

曼联和曼城都看中16岁的巴西未来之星干斯卡奥(中)。法新社

曼市双雄转会市场大战

年仅16岁的干斯卡奥，已被视为南美球坛最炙手可热的新星之一。他在早前的南美U17锦标赛中，身穿巴西的10号球衣，在5场比赛中交出2个入球及2次助攻的亮丽成绩单，其出色的盘扭、传球及突破能力，引来了欧洲各大豪门的密切关注。

据悉，除了曼联外，同市宿敌曼城及西甲班霸巴塞隆拿，亦已就干斯卡奥的转会，与彭美拉斯展开了深入谈判。而法甲的巴黎圣日耳门亦在一旁虎视眈眈。其中，曼城在谈判中表现得最为积极；而巴塞则因其体育总监、名宿迪高（Deco）的关系，与彭美拉斯青训学院的总监建立了直接联系，占有一定优势。

彭美拉斯企硬叫价

面对众多豪门的追求，彭美拉斯方面则显得相当「淡定」，他们期望的转会费至少为4000万欧元，并可能会再加上额外的附加条款。早前，纽卡素一份价值2500万欧元固定费用，外加1500万欧元浮动奖金的报价，已被彭美拉斯断然拒绝。

球会的取态，亦受到队中另一位主力中场阿伦（Allan）的转会传闻影响。若这位22岁的主力球员最终离队，彭美拉斯或会更倾向于将干斯卡奥留下，以待其进一步成长。

被誉为「下一个安迪历」

在彭美拉斯内部，干斯卡奥被视为一位独一无二的天才，其发展轨迹与近年冒起的安迪历（Endrick）及艾斯迪华奥（Estevao）等新星截然不同。球会青训总监认为，他现在才开始受到外界关注，其潜力深不可测。巴西U20助教则形容他是一位能以盘带及传球撕破防线的攻击中场，其技术、力量及速度的结合，非常适合英超的比赛风格。

如今，曼联率先提出正式报价，无疑为这场「神童争夺战」投下了一枚重磅炸弹，最终这位「新10号」将情归何处，势必成为今夏转会市场的一大焦点。