英超｜传利物浦斟恩迪奥文迪做沙拿接班人 莱比锡或索价1亿欧元

穆罕默德沙拿将于今季完结后离开利物浦，根据《天空体育》报道，RB莱比锡19岁新星恩迪奥文迪成为「红军」的头号目标，以填补沙拿的空缺。

恩迪奥文迪上季夏天以约2000万欧元的转会费加盟莱比锡，自此不仅令德国球迷为之著迷，他的盘扭和入球能力更引来各大球会的关注。这名19岁小将在德甲及德国杯共上阵32次，攻入13球并交出8次助攻，已成为本赛季最大惊喜之一，吸引多支顶级球会垂青。

传利物浦斟恩迪奥文迪做沙拿接班人。美联社

19岁的恩迪奥文迪引来多支豪门关注。美联社

据《天空体育》报道，利物浦在恩迪奥文迪争逐战中领先，并已将这名莱比锡翼锋列为头号引援目标，他预计将成为沙拿接班人。然而，利物浦若要成事，必须大洒金钱。据指莱比锡正计划与恩迪奥文迪重新洽谈合约条款，包括薪金及年期，并开价逾1亿欧元的转会费。

PSG加入争夺战

目前为止，莱比锡与利物浦之间尚未有直接接触，但据报恩迪奥文迪的经理人，已与利物浦管理层展开磋商。除了金钱，利物浦还要面对其他豪门的竞争，其中巴黎圣日耳门体育总监路易斯甘波斯已加入战团，近日更与球员代表会面，但《天空体育》称利物浦目前仍占明显优势。