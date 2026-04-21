英超｜传利物浦斟恩迪奥文迪做沙拿接班人 莱比锡或索价1亿欧元
更新时间：06:49 2026-04-21 HKT
发布时间：06:49 2026-04-21 HKT
发布时间：06:49 2026-04-21 HKT
穆罕默德沙拿将于今季完结后离开利物浦，根据《天空体育》报道，RB莱比锡19岁新星恩迪奥文迪成为「红军」的头号目标，以填补沙拿的空缺。
恩迪奥文迪上季夏天以约2000万欧元的转会费加盟莱比锡，自此不仅令德国球迷为之著迷，他的盘扭和入球能力更引来各大球会的关注。这名19岁小将在德甲及德国杯共上阵32次，攻入13球并交出8次助攻，已成为本赛季最大惊喜之一，吸引多支顶级球会垂青。
据《天空体育》报道，利物浦在恩迪奥文迪争逐战中领先，并已将这名莱比锡翼锋列为头号引援目标，他预计将成为沙拿接班人。然而，利物浦若要成事，必须大洒金钱。据指莱比锡正计划与恩迪奥文迪重新洽谈合约条款，包括薪金及年期，并开价逾1亿欧元的转会费。
PSG加入争夺战
目前为止，莱比锡与利物浦之间尚未有直接接触，但据报恩迪奥文迪的经理人，已与利物浦管理层展开磋商。除了金钱，利物浦还要面对其他豪门的竞争，其中巴黎圣日耳门体育总监路易斯甘波斯已加入战团，近日更与球员代表会面，但《天空体育》称利物浦目前仍占明显优势。
最Hit
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
2026-04-19 10:00 HKT
朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐
2026-04-18 17:30 HKT