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英超｜韦斯咸闷和水晶宫领先热刺2分 纽奴：护级战斗到最后一刻

足球世界
更新时间：05:45 2026-04-21 HKT
发布时间：05:45 2026-04-21 HKT

第17位的韦斯咸今晨作客水晶宫，以0：0赛和对手。韦斯咸赛后领先降班区、第18位的热刺2分。

韦斯咸今场只要赢波，便可以带开第18位的热刺4分，获得更大的保险，但今晨他们作客水晶宫只能互交白卷。水晶宫上半场 20分钟有一次黄金机会，但前热刺前锋班伦庄臣无人看管下头槌攻门偏离目标。庄臣于26分钟于禁区外有一记远射，但射门仅仅斜出。

水晶宫0：0韦斯咸。美联社
水晶宫0：0韦斯咸。美联社
卡斯迪兰奴斯的射门被护空门。美联社
卡斯迪兰奴斯的射门被护空门。美联社
韦斯咸和波失分，错过拉开水晶宫4分的机会。美联社
韦斯咸和波失分，错过拉开水晶宫4分的机会。美联社

沙亚82分钟食诈糊

「锤仔帮」于39分钟有大好机会，水晶宫门将甸轩达臣出迎手槌打出不远，皮球落在卡斯迪兰奴斯身旁，他随即车身挂射，但被韦斯咸守将麦辛斯拿确斯护空门。44分钟，马夫洛柏路斯接应右路传中头槌攻门，又被甸轩达臣挡出。两军半场互交白卷。水晶宫于82分钟曾由沙亚将皮球送入网，但参与攻势的队友桑马迪达手球在先，入球无效。

最终韦斯咸与水晶宫赛和0：0，韦斯咸赛后以8胜9和16负得33位续排第17位，领先第18位的热刺两分。韦斯咸领队纽奴赛后满意球队表示：「我们组织严密、阵形紧凑，但进攻配合未能完全到位。整场比赛势均力敌，对手的阵式很难对付。这场护级之争，将会斗到最后一刻。」

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