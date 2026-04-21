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英超｜车路士斗白礼顿誓止连败 罗仙尼亚称获会方百分百支持

足球世界
更新时间：05:02 2026-04-21 HKT
发布时间：05:02 2026-04-21 HKT

车路士英超4连败后，被第5位的利物浦拉开7分，争取来季欧联资格遇阻。「蓝战士」今晚深夜将出征白礼顿，罗仙尼亚相信在这个艰难时刻，自己仍然得到班主的全力支持。

车路士早前吞曼城3蛋。美联社
车路士早前吞曼城3蛋。美联社
罗仙尼亚认为自己仍获会方全力支持。美联社
罗仙尼亚认为自己仍获会方全力支持。美联社
车路士上场0：1不敌曼联。美联社
车路士上场0：1不敌曼联。美联社

车路士共同东主埃格巴利上周表示，会方仍然力撑罗仙尼亚，并对他长远带领球队取得成功保持乐观。今年1月接替马列斯卡出任主帅的罗仙尼亚，被问及是否感受到这份支持时，回应道：「百分之百。他们在我们日常的沟通中一直支持着我，对我和球队有着极大的支持。我们都清楚知道，目前必须赢波，但这与我们致力为球会，长远带来稳定成功的目标并没有冲突。」

仅领先第12位富咸3分

事实上，目前排第6的车路士与第5位的利物浦有一段距离，却与尾随的球队差距不远；与第12位的富咸仅差3分，意味着车路士有可能连欧洲赛资格也无缘。谈及欧联前景，罗仙尼亚说：「我们自己令局面非常困难，对此必须诚实面对现实。但我们不能放弃，必须继续拼搏。我们要确保作客白礼顿时，能够展现出对阵曼联时那种斗志、冲劲、强度和投入感，表现是好的。但我们没有守住不失球，也没有把握好机会，所以我们在两边禁区都需要更加把握机会、更加狠准。」

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