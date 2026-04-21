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英超｜般尼茅夫宣布贺沙将接伊拉奥拿帅印 签约3年

足球世界
更新时间：04:23 2026-04-21 HKT
发布时间：04:23 2026-04-21 HKT

般尼茅夫宣布接受贺沙（Marco Rose）接替即将离队的伊拉奥拿，于来季出任主帅一职。双方签约3年，贺沙将于夏季才会正式上任。

伊拉奥拿在今季季后将离开般尼茅夫。法新社
伊拉奥拿在今季季后将离开般尼茅夫。法新社
贺沙曾经执教慕逊加柏、多蒙特及莱比锡等。法新社
贺沙曾经执教慕逊加柏、多蒙特及莱比锡等。法新社
贺沙将于今夏接替伊拉奥拿的帅位。法新社
贺沙将于今夏接替伊拉奥拿的帅位。法新社

伊拉奥拿上周宣布将于今夏合约完结后，离开执教3年的般尼茅夫。其帅位将由前RB莱比锡教练贺沙接替，《天空体育》形容贺沙被相中，是因为他与伊拉奥拿有相近的足球哲学以及踢法风格。般尼茅夫声明指：「球会目前专注于以目前的强势完成球季，职球员刚刚将球队不败战绩延长至13场，正是最佳证明。」

贺沙将于今夏将接手，提早任命是为了让他有更多时间备战来季。贺沙是德国籍教练，曾执教慕逊加柏、多蒙特和莱比锡等。他于2025年3月被莱比锡解雇后，赋闲至今。

伊拉奥拿曾对贺沙表示欣赏

《天空体育》形容贺沙是接替伊拉奥拿的合适人选；伊拉奥拿在华历简奴时，已曾表示对于贺沙的欣赏：「贺沙执教的慕逊加柏是我最喜欢的球队之一。我非常喜欢德国足球，因为作为观众，我热爱看到场上不断有事情发生。那不是你进攻两分钟，然后轮到我的那种踢法。我喜欢那种球员什么都要做的足球。前锋要像后卫一样逼抢，中坚要能够持球推进，同时又要守住最后防线。这是非常全面而讲求战术的足球，所以我喜欢贺沙的慕逊加柏。」

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