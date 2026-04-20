英超│曼城角球阻门将被罚 哥迪奥拿讽刺阿仙奴：原来角球会吹罚!

曼城在周日英超主场2:1击败阿仙奴，领队哥迪奥拿大赞球队表现之余，还对一事耿耿于怀。事缘球队下半场在一次角球攻势中，被球证安东尼泰莱吹罚阻门将，鉴于对手阿仙奴今季经常用此招都没有被罚，哥帅逐讽刺指原来角球都有犯规，「很开心成为第一队」。

尼高奥莱利因阻止阿仙奴门将大卫拉耶出迎而被吹罚。法新社

哥迪奥拿讽刺阿仙奴：原来角球会吹罚！。路透社

尼高奥莱利角球阻拉耶出迎被罚

今场曼城共有8个角球，其中一球开出不久，就被球证安东尼泰莱以蓝月守将尼高奥莱利阻止阿仙奴门将大卫拉耶出迎，吹罚犯规，判枪手获得罚球。今季兵工厂多次靠此招取得士哥，之后车路士、爱华顿等队有样学样，令英超赛场经常出现角球「逼地铁」的画面。

哥迪奥拿讽刺阿仙奴：原来角球会吹罚!。路透社

哥迪奥拿：我地成为今季第一队!

哥迪奥拿赛后讽刺道，高呼原来角球会吹罚：「我今天特别高兴，因为我们有幸成为今季英超第一支在角球中对门将犯规的球队。整季英超没人对门将犯过规，今天我们做到了。又一项纪录。」