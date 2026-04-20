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亚冠2│C朗拿度入波领艾纳斯入4强 亚冠2首建功生涯第22项球会赛入波

足球世界
更新时间：15:48 2026-04-20 HKT
发布时间：15:48 2026-04-20 HKT

沙特阿拉伯豪门艾纳斯周日于亚足联冠军联赛二级联赛（亚冠2）8强，作客4:0大胜阿联酋球队艾华斯尔，强势杀入准决赛。该队攻击皇牌C朗拿度先开纪录揭开大胜序幕，个人首度于此赛事建功，职业生涯于22项不同球会比赛取得入球，入球足迹进一步编布至不同地方。

C朗拿度入波领艾纳斯入4强。路透社
C朗拿度入波领艾纳斯入4强。路透社
C朗拿度入波领艾纳斯入4强。路透社
C朗拿度入波领艾纳斯入4强。路透社
艾纳斯亚足联冠军联赛二级联赛作客4:0大胜阿联酋球队艾华斯尔。路透社
艾纳斯亚足联冠军联赛二级联赛作客4:0大胜阿联酋球队艾华斯尔。路透社
C朗拿度入波领艾纳斯入4强。路透社
C朗拿度入波领艾纳斯入4强。路透社

C朗先开纪录 艾纳斯大胜4:0

C朗拿度今场领军造访阿联酋的艾华斯尔，甫开赛11分钟已接应右闸保沙尔的入球纪录，为艾纳斯奠定大胜的基础。球队最终轻松赢4:0，跻身准决赛将会与卡塔尔球队多哈艾阿里争夺决赛席位。艾纳斯于各赛事已18连胜，成为亚冠2的冠军大热。而他们于沙特阿拉伯联赛榜首有8分领先优势，尚余5轮下夺冠机会高企，C朗可望取得登陆沙特球坛首冠之余，一口气夺2个冠军。

首次于亚冠2入波 第22项球会赛有士哥

而这名41岁葡萄牙巨星首度于亚冠2入波，24年职业球员生涯于22项不同球会赛取得入球，进一步扩阔自己的入球足迹。C朗今季于亚季2仅上阵2次，首仗是分组阶段尾轮主场5:1大胜艾祖拉时，取得1个助攻，上圈16强两回合都没有披甲，今场正选出场即有士哥。

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