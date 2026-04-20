英超│夏兰特无放大反应 加比尔马加希斯出头顶撞免红牌 「我入波用实力赢佢﹗」

周日英超榜首大战，曼城凭中锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)下半场攻入奠胜入球，主场2:1击败阿仙奴。这名挪威前锋今仗被枪手中坚加比尔马加希斯(Gabriel Magalhaes)贴身看管，两人多次争执，其中一次后者于对峙时突然用力头顶夏兰特，但夏兰特没有放大反应令加比尔避过红牌，他赛后矢言自己不会轻易倒下，用入波赢出对抗更好。

夏兰特无放大反应 加比尔避过红牌

艾宁夏兰特今场被加比尔马加希斯贴身看管，两人像「情侣」般大部份时间形影不离，经常互相拉扯短兵相接，夏兰特更试过被后者拉扯至长袖打底衫被扯烂，但球证安东尼泰莱没有吹罚，他索性脱下打底衫继续比赛。而两人于83分钟再次冲突，彼此头贴头对峙，加比尔突然加力顶向夏兰特，后者随即向安东尼泰莱投诉，惟没有放大反应倒下，泰莱向他俩分别出示黄牌。

夏兰特指自己不会轻易倒下

前英超球证马克希斯指如果夏兰特倒下，加比尔一定会领红牌；一代英超射手瑟顿亦表示：「加比尔为何还能留在场上？他用自己的头主动顶向夏兰特，那本应是一直红牌。我认为后续会有吹罚。」对此当事人夏兰特指自己不会轻易倒下：「除非有人真的更击我，我才会倒下。当然我不知道为何自己会领黄牌，明明是他冲到我面前。」

摆脱加比尔取得奠胜入球

这名挪威中锋与加比尔在黄牌上打和，但他于65分钟摆脱后者的紧缠射入奠胜入球，赛后指实力赢出更重要：「每次和阿仙奴交手都是这样，大量的纠缠和身体对抗。我是否赢下这场对决，交给别人评价。而我取得入球，所以那一刻我赢下了对决。」