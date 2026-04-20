英超｜阿迪达认为把握力成唯一分野 「球员更肯定可夺冠」

阿仙奴今晨大战曼城的「英超争标战」，最终以1：2落败，令他们在榜首的优势减至只余3分，更比对手踢多场。「兵工厂」领队阿迪达对于战果表示失望，认为是役唯一分野是把握力，但他仍深信球队最终能够于英超封王。

阿仙奴在竞逐英超冠军上失去控制权，假设他们与曼城在尚余的比赛均全部取胜，两军将会同分。阿迪达对于今晨落败表示：「对于赛果极度失望。我们出征只此地，志在取胜，即使球队先落后，心理上我们仍以取胜为目标亦随即扳平。但现实是在禁区内的表现成为今场的分野。」

曼城2：1阿仙奴。美联社

阿仙奴失去争逐英超冠军的控制权。美联社

阿迪达深信球队最终能够夺冠。美联社

被问及在进攻上有什么地方可以改善，阿迪达回应指：「这非常困难，我的意思是，今场的差距⋯⋯我们攻门中柱，对于这样皮球也没有应声入网感到难以置信，所以这包含幸运成份，另外有执行上的时间配合。赢和输取决于这些时刻，另外还有一些个人表演的瞬间成就我们想要的。」

「球员已调整心情迎战余下赛事」

阿迪达形容球员们在赛后表现非常失望，但已立即调整心情迎战未来5场比赛。对于是否仍相信球队能够夺冠，阿迪达表示：「今天我相信，上周三我也相信，因为我每天都看到球员们，了解他们的质素。但今天，如果他们需要更加肯定的话，我觉得他们现在已经更加肯定了。球员们已经在更衣室讨论了，这是全新的联赛，他们（曼城）有一场在手，我们别有3分优势以及尚余5场比赛。所以一切仍未有定案，我们知道自己有多渴望夺冠，因此一定不会停下来，一定会继续拼搏，这一点毫无疑问。」

阿仙奴余下5场比赛

主vs纽卡素

主vs富咸

客vs韦斯咸

主vs般尼

客vs水晶宫

曼城余下6场比赛

客vs般尼

客vs爱华顿

主vs宾福特

客vs般尼茅夫

主vs水晶宫

主vs阿士东维拉