英超争取护级的诺定咸森林，昨晚于英超主场以4：1轻取般尼，赛后以36分排在第16位。联赛尚余5轮，森林暂时领先降班区、第18位的热刺5分。

排在第19位的般尼离安全区有一段距离，他们仍然努力争取留在英超。是役般尼先开纪录，施安菲林明接应左路地波传中，近门第一时间起左脚攻门，森林门将素斯扑到照入。般尼凭这个入球，以1：0领先完半场。

森林护级形势稍为明朗。美联社

基比斯韦特连中三元。美联社

般尼先开纪录，最终以1：4不敌森林。美联社

基比斯韦特连中三元

森林下半场发力，连入4球反胜，其中3球来自基比斯韦特。62分钟，基比斯韦特把握般尼球员头槌解围变跣后助攻，楔前控球并随即攻门破网。69分钟，基比斯韦特接应奥马利赫捷臣的右路传中，于远柱球不着地窝利攻门破网，助球队反超前2：1。77分钟，今次到赖恩耶迪斯于右路传中助攻，入球的仍然是基比斯韦特，他今次头槌攻门皮球贴柱入，个人连中三元。森林由伊戈捷西斯于98分钟埋斋，最终以4：1反胜般尼。

全取3分的森林，护级形势变得稍为明朗。他们赛后以9胜9和15负得36分，排在第16位，领先降班区、第18位的热刺5分。联赛尚余5轮，森林余下对手包括新特兰、车路士、纽卡素、曼联和般尼茅夫，他们还要兼顾另一条战线，将于欧霸4强硬仗阿士东维拉。