英超｜云迪积克100分钟建功 利物浦2：1绝杀爱华顿

默西赛德郡打吡昨晚上演，由爱华顿主场迎战利物浦。客军有云迪积克于第100分钟头槌建功，以2：1绝杀「拖肥糖」。利物浦赛后领先第6位的车路士7分，稳坐第5位，距离来季欧联资格又近一步。

戴耶27分钟食诈糊

爱华顿上半场开局攻势占优。开赛6分钟有一次黄金机会，比图比东卡接应左路传中头槌攻门，但被利物浦门将马马达舒维利飞尽扑出。16分钟比图接应后防传中，有一次单刀机会，但他想「摆軚」烫远柱却偏离目标。27分钟，爱华顿的伊利文尼戴耶将皮球送入网窝，但VAR翻看判定传中的积克奥拜恩越位在先，入球无效。

比图一度为爱华顿扳平。美联社

沙拿为利物浦打开纪录。美联社

云迪积克第100分钟助利物浦绝杀爱华心山月金。美联社

但先开纪录的是利物浦，他们于29分钟把握爱华顿一次后场传球失误，由加普送出「手术刀」传球，远柱后上的沙拿第一时间起脚破网，助利物浦半场领先1：0。爱华顿于54分钟扳成平手，比图接应左路传中铲射入网。但最终的赢家仍是利物浦，球赛到第100分钟才分出胜负，云迪积克接应左路角球头槌破网，助「红军」以2：1击败爱华顿。

利物浦领先车路士7分

利物浦赛后以16胜7和10负得55分，领先第6位的车路士7分，稳守排第5位，联赛尚余5轮下，获得来季欧联资格又近一步。但利物浦尚余的5轮硬仗连场，下周主场迎战水晶宫后，要作客曼联，之后回到主场迎战车路士，最后两轮要再过阿士东维拉和宾福特两关。