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德甲｜拜仁慕尼黑挫史特加 领先多蒙特15分 提早4轮封王

足球世界
更新时间：03:23 2026-04-20 HKT
发布时间：03:23 2026-04-20 HKT

拜仁慕尼黑今晨于德甲，主场以4：2击败史特加，顺利卫冕联赛冠军。

由于多蒙特于周六不敌贺芬咸，拜仁今晨迎战史特加，只需要1分即可封王。尽管这支德甲班霸于21分钟先落后，被史特加的基斯富列治于左路起脚破网，但他们及后连入4球反超前。

卡尼为拜仁射成4：1。路透社
卡尼为拜仁射成4：1。路透社
拜仁提早4轮封王。法新社
拜仁提早4轮封王。法新社
拜仁4：2击败史特加。法新社
拜仁4：2击败史特加。法新社

拜仁先有拉菲尔古里路于31分钟扳平，入球来自穆斯亚拿于左路突破后传中，古里路于门前轻松撞射入网。33分钟，拜仁一次反击，路易斯迪亚斯接近单刀下横传予队友尼高拉斯积逊，后者轻松射近柱入网。37分钟，再次是迪亚斯的助攻，今次受惠的是阿方素戴维斯，后者起左脚破网。拜仁半场领先3：1。

拜仁力争三冠王

下半场，拜仁有哈利卡尼建功，这名英格兰国脚于门前补射入网，助拜仁于52分钟遥遥领先至4：1。史特加在88分钟有查马安迪利斯在禁区顶轰入靓波，最终仍以2：4落败。赢波的拜仁以25分4和1负得79分，联赛尚余4轮下领先次席的多蒙特15分，顺利卫冕德甲冠军。拜仁今季继续向三冠王进发，除了已到手的联赛，他们还有欧联和德国杯两条战线。

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