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英超｜曼城2：1阿仙奴 追至落后3分兼踢少场

足球世界
更新时间：01:35 2026-04-20 HKT
发布时间：01:35 2026-04-20 HKT

周日焦点大战，尤如今季「英超决赛」的曼城斗阿仙奴昨晚上演。曼城上半场开纪录后，随即因门将当拿隆马的失误被扳平。但「蓝月」下半场凭夏兰特的入球以2：1击败阿仙奴，追至落后3分兼踢少场。

赛前阿仙奴领先曼城6分兼踢多场；假如曼城在今场取胜，兼且少踢的那一场同样全取3分，将可追至与阿仙奴同分。因此今场对于今季英超谁属，起决定性作用。

当拿隆马严重失误

次席的曼城开赛强攻，卓基4分钟射门省中加比尔后弹中柱，曼城球员投诉对方手球，但加比尔双手收紧在背后，没有判罚12码。曼城于16分钟开纪录，卓基在禁区内面对3人包夹，巧妙地扭过守将后起脚射远柱入网。但阿仙奴随即扳平，入球来自曼城门将当拿隆马的失误，他接应界外球控定稍为离脚，夏维斯已经逼至并伸脚拦截，当拿隆马解围踢落夏维斯脚上，皮球再弹入网。两军半场各一言和。

卓基助曼城先开纪录。美联社
卓基助曼城先开纪录。美联社
夏兰特为曼城奠定胜局。美联社
夏兰特为曼城奠定胜局。美联社
阿仙奴不敌曼城后，只领先对手3分。美联社
阿仙奴不敌曼城后，只领先对手3分。美联社

夏兰特为曼城奠胜

曼城于下半场64分钟再度领先，攻势由当拿隆马掷生波开始，尼高奥莱利引球推进再横传予谢利美杜古于左路突破，再与奥莱利配合之后传中，夏兰特力压敌军守卫起脚破网。阿仙奴之后有再度扳平的黄金机会，来自一记罚球，加比尔无人看管下头槌攻门，但顶中奥莱利腰间改变方向后中柱。

夏维斯95分钟黄金机会顶高

95分钟，夏维斯有一次扳平的黄金机会，他接应杜沙特的右路传中，无人看管下迎顶但高出。最终曼城以2：1击败阿仙奴，赛后以20胜7和5负得67分排第二，追至落后阿仙奴3分但踢少场。阿仙奴则以21胜7和5负得70分排榜首。至于得失球方面，阿仙奴入63球失26球，曼城入65球失29球。

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