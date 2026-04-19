英超｜里奥费迪南赞曼联不再做「水鱼」 100万镑签希云物超所值

曼联名宿里奥费迪南（Rio Ferdinand）近日一改以往对球会收购政策的批评态度，对年青中坚艾登希云（Ayden Heaven）赞不绝口。他直言，曼联近年在转会市场上屡屡成为「水鱼」，但今次仅以100万镑（约1060万港元）从阿仙奴手上签入希云，绝对是「执到宝」，一笔物超所值的交易。

里奥赞希云沉稳

里奥费迪南对希云的表现给予了极高评价，尤其对其超乎年龄的沉稳感到惊讶：「他在这个年纪持球的冷静程度简直离谱！当皮球在他脚下时，一切都仿佛慢了下来。」这位前英格兰铁卫甚至将希云与利物浦的世界级中坚华基尔云迪积克（Virgil van Dijk）相提并论：「人们都在谈论云迪积克的沉稳，这绝对正确，但在同样的年纪，他有这么冷静吗？」费迪南更毫不客气地说：「老实说，阿仙奴送了曼联一件宝物。」

IG发文：为收购团队喝采

费迪南随后更在其个人Instagram上发文，再次强调这笔交易的成功。他写道：「过去十年，曼联的收购团队一直备受抨击，这也是理所当然的，但我们需要为此喝采，艾登希云只需 100万镑?他还有很多东西要学，但再次被委以重任时，他交出了功课！」

数据亮眼获队长赞赏

希云在对阵车路士的比赛中，交出了极其亮眼的防守数据。他全场贡献了10次防守，包括3次拦截赢得2次、4次封阻射门及3次解围。在7次地面对决中，他赢得了5次，并且全场未被对手成功盘扭过一次。

其出色的表现亦赢得了队长般奴·费南迪斯（Bruno Fernandes）的赞赏：「艾登希云再次令人惊叹。一个年轻的孩子，当他上场时，他会彻底改变自己。当然，这也要归功于前场队友的努力。」

眼见希云的成功，里奥费迪南更开始憧憬未来，他提到曼联与另一位阿仙奴青训小将利维斯史基利（Lewis-Skelly）的传闻：「他们彼此很了解，所以这很合理。加上有欧联比赛，他们会有上阵时间的。」