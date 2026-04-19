西班牙杯｜皇家苏斯达互射12码挫马体会封王 开赛14秒入球破纪录

西班牙杯决赛，皇家苏斯达今晨击败马德里体育会封王。两军于法定时间及加时踢成2：2平手，要以最残酷的互射12码分胜负。皇苏凭门将马里路扑出两球，助球队互射12码赢4：3封王，夺得队史第4座西班牙杯冠军。

皇苏击败马体会封王。美联社

艾华利斯为马体会追平2：2。美联社

马体会于决赛饮恨。美联社

开赛仅14秒，皇家苏斯达便打开纪录，巴伦尼特斯亚接应干卡路古亚迪斯的传中头槌破网，写下西班牙杯决赛史上最快入球纪录。虽然马体会由卢卡文在18分钟接应传送扳平，但完半场前，马体会门将祖安梅素出迎时踢中古亚迪斯输12码，奥耶沙巴尔操刀极刑，助皇苏半场领先2：1。

法定时间连加时踢成2：2

马体会在下半场采取主动，艾华利斯在禁区边轰出一记世界波，再次追平2：2完法定时间。尽管双方在加时互有攻守，但未能分出胜负，比赛最终进入互射12码。皇苏在互射12码中表现稳定，最终由柏保路马连劲射中路破网，锁定冠军。