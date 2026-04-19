英超｜曼联中坚荒惊险挨过车路士狂攻 卡域克盛赞马沙拉奥、希云组合

曼联今晨作客车路士险胜1：0，过程相当惊险。在多名中坚主力缺阵下，卡域今场派出马沙拉奥与艾登希云伙拍踢中坚，这名曼联主帅赛后盛赞两人以及教练团过去数天的努力，「迅速适应并执行指令，功劳很大」。

「迅速适应并执行指令」

卡域克形容这场胜仗，对球队而言意义重大：「作客能够保持清白之身，且以这种方式防守，我认为这是极之上盛的表现。」由于哈利马古尼和利辛度马天尼斯停赛，加上约罗受伤，是役卡域克需就中坚有所调动。他盛赞希云与马沙拉奥的表现：「过去数天备战投入很大的努力，特别是新的4人防线。希云与马沙拉奥及时顶上，表现无与伦比。艾登年纪轻轻，并不习惯在4人防线中担任中坚，教练团与球员们的功劳很大，他们能迅速适应并执行指令，功劳很大。」

般奴费南迪斯贡献助攻。路透社

马沙拉奥与希云今仗助曼联力保不失。路透社

卡域克盛赞今场的防线。路透社

曼联经历上轮不敌列斯联后迅速回应，并在硬仗中取走3分，卡域克认为这对球队的心理建设至关重要。至于今场的唯一入球，是来自队长般奴费南迪斯右路的助攻，卡域克盛赞爱将「在重大时刻与比赛中，他总能挺身而出。他有大将之风与强大存在感，并能以身作则，担任队长是有原因的。」

B费：会尽快达成欧联资格目标

B费赛后同样强调了团队努力：「这是属于全队的巨大贡献。防线非常出色，尽管部分球员并非在最熟悉的位置上，但他们在对抗中非常硬净。」他亦感谢了随队远征的球迷：「在每个作客场地，我们都感到如置身主场。至于欧联资格，我们距离目标近了3分，我们会尽一切努力，尽快达成目标。」