英超｜车路士赢形势输波争欧联资格受挫 曼联1球险胜

英超周六尾场，上演车路士主场迎战曼联的大战。车路士全场形势占优，包括下半场两次攻门中楣弹出，但最终他们未能攻破曼联大门之余，更被「红魔」一记反击得手。最终曼联以1：0险胜车路士，

艾斯达华奥16分钟伤出

曼联闹中坚荒，哈利马古尼和利辛度马天尼斯今场均要停赛，约罗又受伤需要避战，因此今场卡域克以马沙拉奥与艾登希云拍档镇守中路，前面是卡斯米路伙拍明奈。「红魔」的防线今场受到很大压力，车路士11分钟有艾斯达华奥于右路起左脚烫远柱，擦外柱出界。1分钟后，艾斯达华奥加速时疑似受伤，他坚持完成射门，但起脚无力被拉文斯一抱入怀。艾斯达华奥随即坐在地上接受治疗，但无法继续作赛，于16分钟需要由倒戈的阿历真度加拿祖入替。

艾云今场与马沙拉奥镇守曼联中路，受到很大压力。美联社

加拿祖后备上阵，贡献不多。美联社

曼联险胜车路士，距离重返欧联又近一步。美联社

曼联以反击制造威胁，24分钟麦比奥莫于右路留意到后上的根夏，无人看管的后者接应传送后选择先控球但甩脚。之后继续是车路士的攻势，安素费南迪斯于33分钟摆脱曼联守将的纠缠，但他无人看管下起脚仅仅斜出。38分钟，再次是安素费南迪斯的机会，他的远射被拉文斯救出，队友补射入网但越位在先。车路士强攻不果，到43分钟失守；曼联由般奴费南迪斯于右路传中，根夏今次第一时间起脚破网，这是红魔今场首次攻门中目标，客军带着1球领先返回更衣室。

车路士下半场两次中楣

车路士下半场继续占上风，并两次攻门中楣，先是利安戴纳56分钟的头槌顶中楣弹出，之后柏度尼图于67分钟在右路传中，接应的韦斯利科芬拿头槌顶中楣。84分钟，卡些度的远射又仅仅斜出。车路士于比赛末段有两记罚球机会，最后一击门将罗拔山齐士亦上前助攻，最终仍无法攻破曼联大门。

曼联赛后领先车路士10分

曼联最终以1：0击败车路士，赛后以16胜10和7负得58分续排第3位，领先第6位的车路士10分，来季重返欧洲赛的机会愈来愈大。车路士则以13胜9和11负得48分排第6，与第7的宾福特和第8的般尼茅夫同分；「蓝战士」落后第5位的利物浦4分兼踢多场。