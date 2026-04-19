Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜车路士赢形势输波争欧联资格受挫 曼联1球险胜

足球世界
更新时间：05:49 2026-04-19 HKT
发布时间：05:49 2026-04-19 HKT

英超周六尾场，上演车路士主场迎战曼联的大战。车路士全场形势占优，包括下半场两次攻门中楣弹出，但最终他们未能攻破曼联大门之余，更被「红魔」一记反击得手。最终曼联以1：0险胜车路士，

艾斯达华奥16分钟伤出

曼联闹中坚荒，哈利马古尼和利辛度马天尼斯今场均要停赛，约罗又受伤需要避战，因此今场卡域克以马沙拉奥与艾登希云拍档镇守中路，前面是卡斯米路伙拍明奈。「红魔」的防线今场受到很大压力，车路士11分钟有艾斯达华奥于右路起左脚烫远柱，擦外柱出界。1分钟后，艾斯达华奥加速时疑似受伤，他坚持完成射门，但起脚无力被拉文斯一抱入怀。艾斯达华奥随即坐在地上接受治疗，但无法继续作赛，于16分钟需要由倒戈的阿历真度加拿祖入替。

艾云今场与马沙拉奥镇守曼联中路，受到很大压力。美联社
艾云今场与马沙拉奥镇守曼联中路，受到很大压力。美联社
加拿祖后备上阵，贡献不多。美联社
加拿祖后备上阵，贡献不多。美联社
曼联险胜车路士，距离重返欧联又近一步。美联社
曼联险胜车路士，距离重返欧联又近一步。美联社

曼联以反击制造威胁，24分钟麦比奥莫于右路留意到后上的根夏，无人看管的后者接应传送后选择先控球但甩脚。之后继续是车路士的攻势，安素费南迪斯于33分钟摆脱曼联守将的纠缠，但他无人看管下起脚仅仅斜出。38分钟，再次是安素费南迪斯的机会，他的远射被拉文斯救出，队友补射入网但越位在先。车路士强攻不果，到43分钟失守；曼联由般奴费南迪斯于右路传中，根夏今次第一时间起脚破网，这是红魔今场首次攻门中目标，客军带着1球领先返回更衣室。

车路士下半场两次中楣

车路士下半场继续占上风，并两次攻门中楣，先是利安戴纳56分钟的头槌顶中楣弹出，之后柏度尼图于67分钟在右路传中，接应的韦斯利科芬拿头槌顶中楣。84分钟，卡些度的远射又仅仅斜出。车路士于比赛末段有两记罚球机会，最后一击门将罗拔山齐士亦上前助攻，最终仍无法攻破曼联大门。

曼联赛后领先车路士10分

曼联最终以1：0击败车路士，赛后以16胜10和7负得58分续排第3位，领先第6位的车路士10分，来季重返欧洲赛的机会愈来愈大。车路士则以13胜9和11负得48分排第6，与第7的宾福特和第8的般尼茅夫同分；「蓝战士」落后第5位的利物浦4分兼踢多场。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟、黄杏秀同日生日派对阵容大不同？不再一同庆生 秀姑70大寿星光黯淡疑与陈百祥有关
曾志伟、黄杏秀同日生日派对阵容大不同？不再一同庆生 秀姑70大寿星光黯淡疑与陈百祥有关
影视圈
13小时前
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
《四千金》褟素霞销声匿迹多年近况曝光 比汪明荃更早走红 息影移民加国多年回流定居
影视圈
17小时前
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
13小时前
朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐
朱凯婷14岁女儿才貌双全 世界芭蕾舞冠军慈善骚弹竖琴演出 网民：靓过妈妈当年选港姐
影视圈
13小时前
郭晋安18岁儿子郭令山近照曝光 安仔离婚后罕晒父子情 豪住7500呎总统套房
郭晋安18岁儿子郭令山近照曝光 安仔离婚后罕晒父子情 豪住7500呎总统套房
影视圈
10小时前
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
天水围银发族智慧出行 一招解决单边孭袋跌膊问题 后生仔学起来 网民赞：懂得欣赏老友记｜Juicy叮
时事热话
15小时前
刘德华新年前得悉潘宏彬死讯 坦认没见面几十年 谈及昔日挚友难掩哀伤：多谢大家关心
02:19
刘德华新年前得悉潘宏彬死讯 坦认没见面几十年 谈及昔日挚友难掩哀伤：多谢大家关心
影视圈
16小时前
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
2内地青年被指控去年轮奸醉娃今获撤控 其中1人申讼费获批 官指没有自招嫌疑
社会
18小时前
台湾旅客严选「香港美食排行榜」！头3位有1共同点 引大量港人激动反驳：游客口味
台湾旅客严选「香港美食排行榜」！头3位有1共同点 引大量港人激动反驳：游客口味
饮食
21小时前
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮（示意图和电影《国产凌凌漆》截图）
元朗婆婆问排骨价后皱眉 猪肉佬讲一「四字词」后半卖半送 网民查问地点向猪肉大哥致敬｜Juicy叮
时事热话
17小时前