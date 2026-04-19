英超｜迪沙比对热刺护级保持正面 「不希望与伤心的人共事」

热刺今晨被白礼顿逼和后，将英超不胜纪录延续至15场。迪沙比接手两场均未能取胜，他赛后强调自己仍然保持正面，相信球员的质素，「只要尽全力发挥出最佳水平，仍未完结」。

热刺近5次于英超领先，均未能取胜（3和2负），今晨被白礼顿于95分钟逼和2：2后，护级形势水深火热，迪沙比赛后表示：「我对赛果感到遗憾，对球员亦然；今场我们值得取胜，球员实在承受太多了。但我们的确不能够在球赛进行到那个阶段失球。」

西蒙斯一度为热刺带来希望。路透社

迪沙比对于热刺护级保持正面。路透社

热刺续排第18位。路透社

「现在向消极方向想太容易」

信心问题势必是热刺目前最大危机，迪沙比强调自己保持正面：「现在向负面和消极的方向想实在太容易，但我们必须专注在表现，寻找重回胜轨的条件。我保持正面，这不因为我是热刺领队，而是因为我熟悉球员，知道他们质素有多好。」

联赛尚余5场，热刺比第17位的韦斯咸踢多场下，落后1分。迪沙比强调向前看和重拾自信，比其他一切更重要：「我们有很多需要改善的地方，最重要的是保持心态。我已经和球员说，周一下午操练要保持今仗所见的行为和精神面貌。我不希望与伤心、负面的人一起工作。他们需要相信我；我对于下季留在英超感到正面。」