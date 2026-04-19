英超｜热刺95分钟失守2：2和白礼顿 续排降班区

热刺2026年于英超的胜利之门，在补时接近最后一刻被白礼顿狠狠地关上。热刺今晨主场迎战白礼顿，一度领先2：1，眼见胜利在望之际，于95分钟被鲁达的入球「一盘冷水照头淋」。两军最终赛和2：2，热刺续排第18位，兼比护级对手诺定咸森林和韦斯咸踢多场。

西蒙斯一传一射

今场是迪沙比接手后的第二仗，热刺有个好开始，柏度朴路于39分钟接应西蒙斯的传中，快出迎的白礼顿门将华布根一步，抢点头槌破门，助主队领先1：0。之后西蒙斯于41分钟有一球单刀机会，他冷静扭过敌军守将后近门起脚烫射，但皮球中远柱弹出。白礼顿转个头于上半场补时3分钟，凭三笘薰接应右路传中，在远柱球不着地、以左脚窝脚抽射网顶扳平。两军半场各一言和。

热刺95分钟被逼和失分，护级势危。美联社

白礼顿以2：2逼和热刺。美联社

西蒙斯一度助热刺领先2：1。美联社

热刺护级势危。美联社

下半场77分钟，热刺再度领先。贝治华于前场「打荷包」，抢得白礼顿球员脚下球后，随即传球予西蒙斯，后者于左路推大位起脚，擦远柱内侧再弹入网，主队领先2：1。但热刺未能将胜局维持到完场，95分钟白礼顿的鲁夫接应云赫基的传送，于禁区边附近起左脚破网。

列斯联接近「上岸」

热刺最终只能以2：2赛和白礼顿失两分，赛后以7胜10和16负得31分，续排降班区的第18位，更比护级对手诺定咸森林和韦斯咸均踢多场。热刺暂时落后第17位的韦斯咸1分，落后第16位的韦斯咸2分。至于第15位的列斯联，昨晚以3：0大胜榜尾的狼队，赛后得39分，接近「上岸」。