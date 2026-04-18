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港超联｜杰志不败金身被破 理文大炒「蓝鸟」4:1

足球世界
更新时间：21:36 2026-04-18 HKT
发布时间：21:36 2026-04-18 HKT

港超联进入争标组赛事，首轮便上演「理杰大战」，由理文主场对阵已提早锁定今届港超联冠军的杰志。然而，这支「准冠军」却遭遇滑铁卢，上半场「黄黑军团」凭艾华顿梅开二度，加上巴科尔建功，已领先3:1；下半场再有杜度「埋斋」，助理文以4:1打破杰志的联赛不败金身。

理文4:1大胜杰志，「蓝鸟」不败金身被破

理文今场快速入局，开赛仅6分钟，艾华顿便接应巴科尔传中破门，领先1:0。18分钟，轮到巴科尔把握单刀机会射入。其后这位西班牙射手再献助攻，于左路传中让艾华顿接应起脚，将比分扩大至3:0。杰志在36分钟获得十二码，并由马基兰操刀射入，但理文仍以3:1领先返回更衣室。易边后，杰志攻势明显增加，虽创造不少威胁，但均被理文门将陈嘉豪一一化解。战至84分钟，理文再迎来机会，艾华顿边路开出罚球，远柱埋伏的杜度头槌顶中楣底弹入，球证直指皮球已过白界，入球有效，助理文最终以4:1大胜杰志，打破「蓝鸟」的联赛不败之身。

巴科尔今场以1入球2助攻获选本场最佳球员。摄影：魏国谦
巴科尔今场以1入球2助攻获选本场最佳球员。摄影：魏国谦

巴科尔1入球2助攻，获选本场最佳球员

今场以1个入球及2次助攻获选最佳球员的巴科尔，赛后受访时表示很开心可以为球队获得胜利，也为球队和队友感到高兴，并指出：「即使对手已赢得联赛冠军，但联赛并未结束，我们必须全力以赴。」提到与联赛杯决赛对阵杰志的比较，巴科尔则认为上次的决赛更重要，因为是唯一的夺冠机会，而今次也很重要，因为终结了对手的不败记录。

暂代主帅列特仍未知来年去向。摄影：魏国谦
暂代主帅列特仍未知来年去向。摄影：魏国谦

暂代主帅的列特则提到，目前目标是力保联赛第二。他说：「对我们来说是又添一胜，接下来的目标是争取第二。如果拿不到第一，就争取第二，尽能力拿到最高的名次。」理文班主李文恩早前已提到会更换教练，被问到会否有机会留队时，列特表示这取决于球会和新教练。

 

 

记者/摄影：魏国谦

 

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