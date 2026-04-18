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英超｜25年等待终结束！ 高云地利和波提早三轮锁定升班英超

足球世界
更新时间：21:08 2026-04-18 HKT
发布时间：21:08 2026-04-18 HKT

英格兰球坛一个等待了四分一世纪的梦想，终于在周五实现！由车路士名宿林柏特（Frank Lampard）执教的高云地利，在英冠联赛作客以1:1逼和布力般流浪，成功在联赛尚余三轮的情况下，锁定首两名直接升班英超的席位。这是「天蓝军团」自2001年降班后，25年来首次重返英格兰顶级联赛。

后卫汤马士头槌奠功

今仗高云地利作客伊活公园球场，只要取得一分便能确保升班。然而，主队布力般由森下龙矢（Ryoya Morishita）先开纪录，令作客的高云地利球迷一度陷入紧张。战至比赛最后六分钟，奇迹终于出现。后卫波比汤马士（Bobby Thomas）接应传中头槌破网，为球队扳平比分。这个金球般的入球，直接将高云地利送上了英超列车。

林柏特领队生涯迎高峰

对于领队林柏特而言，这次成功升班无疑是其执教生涯一次重要的「吐气扬眉」。这位英格兰名宿在爱华顿经历了长达12个月的挣扎，其后短暂重返车路士担任看守领队，11场比赛中亦只取得一胜，其执教能力一度备受质疑。然而，在经过深思熟虑后，他选择接手高云地利，如今证明了这是一个无比正确的决定。在仅仅18个月的时间里，他不但重振了这家老牌球会，也为自己的执教履历写下光辉一页。

 创1987年后最辉煌时刻

完场哨声响起后，林柏特与全体球员一同冲入球场，跑到作客球迷区前，举起庆祝升班的横额，与球迷疯狂庆祝。对于经历过球队一度降至英乙的高云地利球迷来说，这个时刻的意义非凡，是自1987年高举足总杯后，球会最辉煌的时刻。接下来，高云地利的目标将会是力争夺得本届英冠联赛冠军。

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