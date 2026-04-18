意甲｜国际米兰3:0轻取卡利亚里 向意甲冠军迈进一大步

国际米兰向著意甲冠军宝座，再迈进坚实一步！「蓝黑军团」在周六的联赛中，主场凭借著马古斯杜林（Marcus Thuram）及队长尼高路巴列拿（Nicolo Barella）在下半场开赛四分钟内，连入两球奠定胜局，加上施连斯基（Piotr Zielinski）在补时阶段的「世界波」，最终以3:0轻取到访的卡利亚里，于榜首领先次席周日才比赛的拿玻里12分，意甲冠军几乎已是囊中之物。

迪马高上半场错失良机

国米上半场虽然占据主动，但未能创造太多具威胁的攻门。最具威胁的一次，来自左路的费达历高迪马高（Federico Dimarco）小禁区内近射，可惜被对方守卫在白界线上及时解围，半场双方互交白卷。

杜林巴利拿4分钟入2球

换边后，国米明显加强压力，并在52分钟迅即打破僵局。迪马高在左路高速推进后，横传至远柱无人看管的杜林轻松撞入空门，打开纪录。仅仅四分钟后，队长巴列拿在一次禁区内的混战中，于禁区边缘第一时间窝利劲射破网，将领先优势扩大至2:0。

施连斯基世界波埋斋

客军卡利亚里其后无力反扑，战至补时阶段，后备上阵的施连斯基在禁区外一记精彩的远射，皮球在空中划出美妙弧线直飞死角，为国米锁定3:0的胜局。

巴列拿：享受当下

赛后，攻入关键一球的队长巴利拿坦言，今个赛季经历了不少起伏：「这一年有更多的起起落落，这让我感到恼火，因为我总是希望自己处于最佳状态。现在我感觉很好，我正努力像往常一样付出一切。有时候你可能会遇到心理障碍，但现在我正享受著这一刻。」