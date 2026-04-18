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英超│曼城夏兰特谈天王山之战 阿仙奴输波排榜首仍要尊重

足球世界
更新时间：07:30 2026-04-18 HKT
发布时间：07:30 2026-04-18 HKT

英超周日(19日)上演天王山之战，次席曼城主场迎战榜首阿仙奴，胜负势影响今季争标形势。蓝月神锋艾宁夏兰特谈及这场大战，他指阿仙奴刚轮不敌般尼茅夫，但仍然排榜，所以还是要尊重他们。然而他亦承认球队最近踢出了最好的足球，现时对枪手是最好时机，并希望今场与阿仙奴合演一场令人难忘的巅峰对决。

夏兰特：希望双方合演巅峰对决

阿仙奴目前以70分高踞榜首，领先曼城6分但踢多一场，如果前者今场作客扬威，就会将差距拉开至9分，反观蓝月取胜就会追至只差3分，还有一轮在手，随时后上逆转夺冠。曼城神锋艾宁夏兰特接受《天空体育》谈及这场天王山之战，他指希望踢出一场令人难忘的比赛：「曼城碰上阿仙奴，向来都是精彩对决。这场比赛分量有多重，大家心里有数。未来6周，每一场对我们都是决赛。这场尤其关键，是最重大、最具决定性的一场，希望这场会成为一场令人难忘的巅峰对决。」

枪手输波排榜首仍要尊重

枪手刚轮联赛主场1:2不敌般尼茅夫，各项本土比赛已3连败，夏兰特指还是要尊重枪手：「阿仙奴虽然输给般尼茅夫，但他们仍然排榜首，我们还在后面追。所以，要给予他们足够的尊重。」然而曼城已连立赢利物浦和车路士，夏兰特指球队正踢出下半季最好的足球，所以现时对阿仙奴是最好的时机。

曼城再对阿仙奴。路透社
曼城再对阿仙奴。路透社
曼城再对阿仙奴。路透社
曼城再对阿仙奴。路透社
曼城早前于联赛杯决赛击败阿仙奴。路透社
曼城早前于联赛杯决赛击败阿仙奴。路透社
曼城早前于联赛杯决赛击败阿仙奴。路透社
曼城早前于联赛杯决赛击败阿仙奴。路透社

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