曼城中场贝拿度施华周四宣布今夏约满后离队，结束自己9年的蓝月生涯。消息指这名31岁葡萄牙国脚希望于6月中世界杯展出决定下一站，目前以西甲巴塞隆拿和意甲祖云达斯的机会最大，同时亦有可能离开欧洲到美国迎接新生活。

贝拿度施华希望世杯开锣前决家新东家

贝拿度施华于2017年加盟曼城以来，共赢得18个锦标，英超、足总杯、联赛杯、社区盾、欧联、世界冠军球会杯统统赢过。过去两年已多次传出他会离队，蓝月领队哥迪奥拿亦已开绿灯，但最终留下来。此子如今终决定在季后约离开，结束9月蓝月光景。意大利转会专家罗马诺透露，贝拿度施华为免影响葡萄牙的世界杯旅程，他决定在世杯6月中开锣前确定新东家，到时可以更专注投入国家队的备战。

巴塞青睐已久 传祖记已开出3年合约

这名31岁中场预计会留守欧洲球坛，继续在高水平联赛效力，巴塞隆拿和祖云达斯机会最大。巴塞已关注他多时，教练费历克亦希望引入一位具经验的球员，带领阵中一班年青小将，贝拿度是最佳人选。再者他约满无需转会费，适合仍陷财政困难的巴塞。而消息指老妇人已接触其经理人文迪斯，并开出一份为期3年的合约。意甲节奏较慢，对抗亦较低，据悉他对转战意甲感到兴趣。

有机会转战美职 体验新生活

而罗马诺续指，贝拿度亦不排除离开欧洲，到美国体验截然不同的生活和体育文化。目前已有多支美职球队初步表达兴趣，并愿意开出高额合约。