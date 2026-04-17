英超│车路士今夏或放走加拿祖 近期表现差明晚对曼联料无得踢

今夏从曼联转投车路士的阿根廷锋将阿历真度加拿祖(Alejandro Garnacho)，在蓝狮发展未如人意，据报球会对今夏出售他持开放态度，如有买家接触并开出合理价钱，就会放人。而车路士明晚(18日)英超就会主场对红魔，由于加拿祖近期表现差，多次被自家球迷柴台，今场或许如首循环般未必有机会上阵，无法倒戈斗红魔。

车路士对放走加拿祖持开放态度

加拿祖今季以4000万镑加盟车路士后，在51场各赛事中出场38次，仅21次正选，收录8球4助攻，但其中6球在国内杯赛取得，英超和欧联只入2球，表现挣扎。英国《太阳报》透露，蓝狮主帅罗仙尼亚上任初期对他抱有希望，但他越踢越差，变成持保留态度。对此球会对今夏出售他持开放态度，如果有买家接触并提出合理价钱，就会愿意放人。

被自家球迷柴台 对曼联未必有得踢

车路士本轮英超将会主场对曼联，但加拿祖未必有机会证闲自己。皆因此子近两轮英超仅后备上阵，上轮主场0:3不敌曼城，他替补出场23分钟，每次触球都被自家球迷柴台。此子于首循环作客红魔时，坐足90分钟板凳没有出场，今仗或遇同一遭遇，未能上阵倒戈。