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欧协联｜水晶宫淘汰费伦天拿 将与萨克达争入决赛

足球世界
更新时间：07:14 2026-04-17 HKT
发布时间：07:14 2026-04-17 HKT

水晶宫今晨于欧协联8强次回合，虽然作客以1：2不敌费伦天拿，仍凭首回合主场大胜3球的优势，总比数以4：2淘汰费伦天拿晋级。

水晶宫杀入欧协联4强。美联社
水晶宫杀入欧协联4强。美联社
费伦天拿次回合击败水晶宫，仍然出局。美联社
费伦天拿次回合击败水晶宫，仍然出局。美联社
水晶宫淘汰费伦天拿。美联社
水晶宫淘汰费伦天拿。美联社

次回合输1：2照晋级

水晶宫带著3球优势出征意大利，开赛17分钟便由伊斯美拿沙亚接应丹尼尔蒙路斯的传中头槌破网，将总比数拉开至4：0。费伦天拿随后发力，先由古蒙臣于30分钟射入由文德拉高拿博得的12码扳平；下半场53分钟，后备上阵的安度亚禁区外远射得手，次回合比数反超前至2：1。

轩达臣屡救险球

面对费伦天拿倾力反扑，水晶宫门将甸轩达臣表现神勇，多次化解古蒙臣的威胁攻门，保住晋级资格。但水晶宫亦付出沉重代价，中场核心阿当禾顿及后卫麦辛斯拿确斯在上半场相继因伤退下火线，领队加士拿寄望两人的伤势并不严重。水晶宫最终于次回合以1：2不敌费伦天拿，两回合计仍以4：2淘汰对手晋级，4强将面对乌克兰劲旅萨克达。后者在次回合与 阿尔克马尔踢成2：2平手，总比数赢5：2晋级。

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