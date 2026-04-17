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欧霸｜诺定咸森林淘汰波图 42年来首晋欧洲赛4强

足球世界
更新时间：06:55 2026-04-17 HKT
发布时间：06:55 2026-04-17 HKT

欧霸杯8强次回合，诺定咸森林主将迎战波图。两军首回合踢成1：1，次回合客军8分钟便少个，森林把握人多打人少的优势，最终以1：0小胜，两回合计赢2：1。森林42年来首次杀入欧洲赛4强，他们将与另一英超球队阿士东维拉争入决赛。

波图8分钟踢少个

波图在英格兰赛场的战绩持续低迷，历来25战不胜，今仗开赛仅8分钟便有中坚碧拿历克领红牌被逐；他欲争踢皮球但迟森林前锋基斯活特一步，并鞋底印中对方小腿。森林把握人数优势逼抢，并于12分钟由基比斯韦特射门，省中对方球员改变方向下入网。基比斯韦特入球后的庆祝，献给队友艾利诺安达臣，后者的母亲于赛前不幸离世。

森林次回合1：0波图。美联社
森林次回合1：0波图。美联社
基比斯韦特一箭定江山。美联社
基比斯韦特一箭定江山。美联社
波图开赛8分钟便踢少个。美联社
波图开赛8分钟便踢少个。美联社

基斯活特16分钟伤出

但基斯活特因碧拿历克的拦截受伤，仅上阵16分钟便退下火线。森林随后虽有奥马利赫捷臣及梅里路等先后攻门，但均未能扩大比数，防线更面临考验。波图下半场57分钟曾有威廉高美斯接应左路传中，近门撞射但中楣弹出，险些扳平。最终森林保住1：0胜局，两回合计赢2：1晋级。

森林取得自1月以来首场主场胜利，更将各项赛事不败纪录延长至6场。森林将于4 月30日及5月7日与阿士东维拉交锋，另一场4强则由布拉加斗弗赖堡。

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