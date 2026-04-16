沙特联│艾纳斯赢波各赛17连胜 联赛领先8分形势大好 C朗首冠在望

周三沙特阿拉伯联赛，艾纳斯凭锋将京士利高文一箭定江山，主场1:0击败伊蒂法克，将各赛事连胜走势增至17场。而艾纳斯于29轮联赛收录76分，踢多一场下领先次席希拉尔8分，尚余5轮形势大好，阵中攻击皇牌兼队长C朗拿度可望取得登陆沙特球坛后首个正式比赛冠军。

艾纳斯沙特阿拉伯联赛凭锋将京士利高文主场1:0击败伊蒂法克。路透社

艾纳斯沙特阿拉伯联赛凭锋将京士利高文主场1:0击败伊蒂法克。法新社

艾纳斯领先希拉尔8分

艾纳斯今场面对伊蒂法克精锐尽出，并于31分钟由翼锋京士利高文左脚射入全场唯一入球，赢1:0袋走3分。该队将各赛事连胜走势增至17场，只计沙特联赛则15连胜，赛后以76分继续高踞榜首，比踢少一轮排次席的希拉尔多8分。由于艾纳斯已完成了29轮，余下5轮只要保持走势，大有机会夺冠，取得近7年来首个沙特联冠军。

C朗加盟艾纳斯4年未曾夺冠。路透社

C朗加盟艾纳斯4年未曾夺冠。路透社

C朗加盟艾纳斯4年未曾夺冠

C朗拿度于2022年加盟艾纳斯后，仅在2023年赢过阿拉伯球会冠军杯，但此赛事并非国际足协认可的比赛，只算是季前热身赛，所以这名41岁葡萄牙巨星至今未曾为艾纳斯取得正式比赛锦标，这个近在咫尺的沙特联冠军，可望成为登陆沙特球坛后首冠。