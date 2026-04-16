欧联│卡马云加拖延时间领红牌成皇马罪人 失去金童光环沦为边缘人

周三欧联8强次回合，皇家马德里作客拜仁慕尼黑3度领先都未能保住胜果，最终输3:4，合计负4:6出局，末段领红牌累球队随即连失2球的卡马云加(Eduardo Camavinga)责无旁贷。此子拖延时间取得第2面黄牌虽带争议，但他近年不但没有进步，更由加盟时被寄予厚望的金童，沦为中场轮换人选，今夏预计将被卖走。

皇家马德里欧联8强次回合作客拜仁慕尼黑最终输3:4，合计负4:6出局。路透社

卡马云加拖延时间 两黄一红被逐。法新社

卡马云加拖延时间 两黄一红被逐

卡马云加今场于61分钟入替巴谦戴亚斯，并于78分钟领取第一面黄牌。到86分钟，他侵犯敌将哈利卡尼后，先用脚将皮球盘带两步，之后拾起再转身，才把皮球放下，球证云锡以拖延时间为由向他出示第二面黄牌，球队打少一人下随即连失2球输波。皇马上下对判决非常不满，教练艾比路亚和右闸丹尼卡华积俱猛烈批评球证，但不少球证家认为判罚合理，拜仁前锋哈利卡尼亦矢言：「规则就是规则，那确实是一张清晰的黄牌。我职业生涯都领取过几张相似的黄牌。」

卡马云加拖延时间 两黄一红被逐。路透社

卡马云加拖延时间 两黄一红被逐。法新社

加盟皇马两年越踢越差

今仗的表演，是卡马云加在皇马越踢越差的缩影。银河舰队于2021年签入这名当时只有18岁的法国中场时，寄望他成为却奥斯、莫迪历的接班人，未来撑起球队中场线，但他演出不稳定，组织等工作没有进步，现时已沦落至并非球队的必然正选，欧联16强起未曾正选，今仗后备上阵出事。据报皇马想放弃他，今夏将他放入转会市场。