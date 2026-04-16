Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│卡马云加拖延时间领红牌成皇马罪人 失去金童光环沦为边缘人

足球世界
更新时间：15:23 2026-04-16 HKT
发布时间：15:23 2026-04-16 HKT

周三欧联8强次回合，皇家马德里作客拜仁慕尼黑3度领先都未能保住胜果，最终输3:4，合计负4:6出局，末段领红牌累球队随即连失2球的卡马云加(Eduardo Camavinga)责无旁贷。此子拖延时间取得第2面黄牌虽带争议，但他近年不但没有进步，更由加盟时被寄予厚望的金童，沦为中场轮换人选，今夏预计将被卖走。

皇家马德里欧联8强次回合作客拜仁慕尼黑最终输3:4，合计负4:6出局。路透社
皇家马德里欧联8强次回合作客拜仁慕尼黑最终输3:4，合计负4:6出局。路透社
卡马云加拖延时间 两黄一红被逐。法新社
卡马云加拖延时间 两黄一红被逐。法新社

卡马云加拖延时间 两黄一红被逐

卡马云加今场于61分钟入替巴谦戴亚斯，并于78分钟领取第一面黄牌。到86分钟，他侵犯敌将哈利卡尼后，先用脚将皮球盘带两步，之后拾起再转身，才把皮球放下，球证云锡以拖延时间为由向他出示第二面黄牌，球队打少一人下随即连失2球输波。皇马上下对判决非常不满，教练艾比路亚和右闸丹尼卡华积俱猛烈批评球证，但不少球证家认为判罚合理，拜仁前锋哈利卡尼亦矢言：「规则就是规则，那确实是一张清晰的黄牌。我职业生涯都领取过几张相似的黄牌。」

卡马云加拖延时间 两黄一红被逐。路透社
卡马云加拖延时间 两黄一红被逐。路透社
卡马云加拖延时间 两黄一红被逐。法新社
卡马云加拖延时间 两黄一红被逐。法新社

加盟皇马两年越踢越差

今仗的表演，是卡马云加在皇马越踢越差的缩影。银河舰队于2021年签入这名当时只有18岁的法国中场时，寄望他成为却奥斯、莫迪历的接班人，未来撑起球队中场线，但他演出不稳定，组织等工作没有进步，现时已沦落至并非球队的必然正选，欧联16强起未曾正选，今仗后备上阵出事。据报皇马想放弃他，今夏将他放入转会市场。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
时事热话
5小时前
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
01:41
二元乘车优惠｜220人平均月搭逾240次  有长者月搭600次 补贴额或达$4440
社会
18小时前
警方在学校调查。蔡楚辉摄
珍惜生命｜北角18岁男学生校园堕楼 手脚骨折昏迷送院
突发
2小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
8小时前
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
05:57
星岛申诉王 | 2小时内被骇客神奇转走证券户口900万 硕士女高层：一辈子努力也白费
申诉热话
8小时前
Varela涉嫌杀妻后潜逃到香港，逃避美国追捕。
01:22
FBI局长宣布海外拘捕涉杀妻预备役军人 疑犯2月起藏匿香港
即时国际
4小时前
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
宏福苑听证会︱居民痛失4位至亲 视像通话目睹哥哥倒下 陆启康哽咽：会尽力揾出真相
社会
4小时前
手工点心老店「金辉」结业！屹立湾仔20多年 太子女呻被业主1举动翘起「有啲手艺失传就真系冇」
手工点心老店「金辉」结业！屹立湾仔20多年 太子女呻被业主1举动翘起「有啲手艺失传就真系冇」
饮食
20小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
4小时前
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
公屋「音畜」邻居滋扰10年终搬走！事主穷尽方法终靠「这样」令恶邻消失：冇谂过！｜Juicy叮
时事热话
2小时前