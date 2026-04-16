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欧联│迪亚斯、奥利斯录关键入球 拜仁英超淘宝策略正确

足球世界
更新时间：13:22 2026-04-16 HKT
发布时间：13:22 2026-04-16 HKT

拜仁慕尼黑在周三欧联8强次回合，凭锋将路易斯迪亚斯(Luis Diaz)和米高奥利斯(Michael Olise)于末段各入一球，主场4:3反胜皇家马德里，两回合率赢6:4，昂首晋级准决赛。迪亚斯和奥利斯是拜仁近2季从英超球会高价收购的战将，加上哈利卡尼亦有好表现，今仗证明这支德甲豪门近年专注在英超淘宝的策略正确。

拜仁慕尼黑凭锋将路易斯迪亚斯于末段入球，主场4:3反胜皇家马德里。路透社
拜仁慕尼黑凭锋将路易斯迪亚斯于末段入球，主场4:3反胜皇家马德里。路透社
拜仁慕尼黑凭米高奥利斯于末段入球，主场4:3反胜皇家马德里。法新社
拜仁慕尼黑凭米高奥利斯于末段入球，主场4:3反胜皇家马德里。法新社

拜仁从英超淘宝有收获

今场拜仁到88分钟仍落后2:3，总比数赛和眼看要打加时之际，路易斯迪亚斯挺身而出射入世界波，米高奥利斯于补时4分钟入另一个金球，两人成为球队反胜皇马的关键人物。在两回合中，迪亚斯攻入2球；奥利斯1球1助攻；哈利卡尼就1助攻2入球，3位前英超兵是拜仁的晋级功臣。

哈利卡尼就1助攻2入球助拜仁慕尼黑主场4:3反胜皇家马德里。法新社
哈利卡尼就1助攻2入球助拜仁慕尼黑主场4:3反胜皇家马德里。法新社

奥利斯、迪亚斯、卡尼组成超级三叉戟

拜仁近年专注在英超淘宝，过去3年先后以高价签下卡尼、奥利斯和迪亚斯，组成效率高企的进攻三叉戟，时隔一届重返欧联4强。奥利斯对自己的入球都相当满意：「我在比赛大部份时间都不停尝试。那是一脚好射门，我相当满意。」迪亚斯就指今仗的士哥是生涯最佳入球之一：「我觉得它至少排前3，甚至是第1位。回顾我入过的关键入球，这球是我最喜爱之一，也是意义最重大的一个。」
 

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