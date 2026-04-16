欧联｜阿仙奴淘汰士砵亭 队史首次连续两季入4强

阿仙奴今晨于欧联8强次回合，以0：0赛和士砵亭。「兵工厂」凭首回合赢1：0的优势晋级，是队史首次连续两季打入欧联4强，成为今季唯一仍然生还的英超代表。

士砵亭上半场攻势较入肉

「兵工厂」上周首回合在葡萄牙作客，靠夏维斯于末段一箭定江山，带着1球领先优势回到主场出战次回合。阿仙奴今场开段表现积极，但尽管控球时间占优，上半场反而是士砵亭的攻势更具威胁。坦卡奥、柏度干卡维斯先后制造埋门机会，但均无功而还。士砵亭上半场最具威胁的埋门，当数麦斯阿拿奥祖于禁区内传中，卡马图左脚窝利射中柱。两军半场互无纪录。

马度基伤出。美联社

阿迪达连续两季领军杀入欧联4强。美联社

赖斯的伤势原本无可能上阵，但他最终出场并踢足90分钟。美联社

至于阿仙奴今场最具威胁的攻势，要数到赛事尾声一次右路角球，伏兵远柱的杜沙特无人看管下头槌顶中柱。阿仙奴最终于主场以0：0赛和士砵亭，两回合计以1：0险胜晋级，是队史首次连续两届杀入欧联4强，将与马德里体育会争入决赛。阿仙奴去季于4强、两回合计以1：3不敌巴黎圣日耳门出局。

阿迪达盛赞「原本无可能上阵」的赖斯

阿仙奴领队阿迪达赛后盛赞「原本无可能上阵」的赖斯：「他直至今天仍然感到不舒服，但每名球员都尽全力出场，贡献自己的所有。队友将队长臂章交到赖斯手上，是因为他值得拥有。」赖斯最终正选上阵，并踢足90分钟。但今场「枪手」有马度基于63分钟伤出，阿迪达表示暂时未知爱将伤势，「似乎是膝部有问题，因此我们要将他调离阵」。