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欧联｜纽亚犯错35秒闪电失守 拜仁次回合4：3反胜皇马晋4强

足球世界
更新时间：05:21 2026-04-16 HKT
发布时间：05:21 2026-04-16 HKT

欧联8强次回合，拜仁慕尼黑回到主场迎战皇家马德里。首回合领先2：1的拜仁，与「银河舰队」于上半场已经合力炮制5个入球；下半场末段皇马踢少个下，拜仁最终连入两球以4：3击败对手。拜仁两回合计以6：4力挫皇马，杀入4强。

纽亚欧联上阵超越美斯

皇马在欧联首次排出没有西班牙球员的正选阵容，他们今场开赛不足35秒便打开纪录，入球来自拜仁门将纽亚送礼。今场是纽亚第137次欧联上阵，超越美斯成为欧联史上第二上阵最多球员，并继续力追上阵王卡斯拿斯，但他在无压力下解围大挞，被皇家的艾达古拿截得皮球并随即起脚射入空门。

古拿梅开二度 卡尼有士哥

两军上半场战况激烈，入球梅花间竹。皇马开纪录后，到拜仁于6分钟扳平，入球来自一次左路角球，由阿历山大柏夫洛域头槌建功，为拜仁扳平的1：1，两回合计再次领先3：2。皇马于29分钟再次攻破拜仁大门，古拿主理罚球直飞纽亚的左上角，后者飞尽仍无法阻止皮球入网；古拿个人梅开二度。38分钟，拜仁有哈利卡尼接应传送，于禁区内左脚控定后，起右脚烫远柱入网。42分钟再到皇马入球，云尼斯奥斯祖利亚于左路横传，后上的基利安麦巴比为皇马射成3：2，两回计扳平4：4。

卡马云加两黄一红

下半场入球不如上半场多，但高潮出现在末段。皇马的卡马云加先于78分钟领第一张黄牌，到86分钟侵犯卡尼领第二面黄牌，两黄一红被逐。拜仁把握踢多个的优势，于89分钟再度攻破皇马大门，路易斯迪亚斯短传予队友穆斯亚拿，后者以后脚将皮球回传予迪亚斯，他随即于禁区外远射，射破卢连的十指关，拜仁总比数领先5：4。拜仁于95分钟由奥利斯埋斋，最终主场以4：3击败皇马，两回合计以6：4淘汰皇马，杀入4强。

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