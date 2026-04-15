欧联｜马体会时隔9年再闯欧联4强 施蒙尼被球队竞争精神感动

时隔七年重返四强 铁血教头难掩激动



马德里体育会「铁血教头」施蒙尼（Diego Simeone）再次施展其「克星」本色！尽管在周二的欧联八强次回合中，主场以1:2不敌巴塞隆拿，但「床单军团」仍凭借总比数3:2，成功淘汰死敌，自2017年以来再次杀入欧联四强。赛后，一向硬朗的施蒙尼亦难掩其激动之情，坦言见证球队的竞争精神，至今仍令他感动。

施蒙尼执教马体会以来第四次带领球队杀入欧联准决赛。路透社

马体会凭借总比数3:2，成功淘汰巴塞隆拿。新华社

三度于欧联淘汰巴塞



这是施蒙尼执教马体会以来，第四次带领球队杀入欧联准决赛，亦是第三次在欧联淘汰赛中将巴塞隆拿踢出局。对于这个成就，施蒙尼显得非常自豪：「在欧联八强淘汰巴塞并不容易。我们面对过美斯（Lionel Messi）的巴塞，也面对过也马（Lamine Yamal）的巴塞，而我们都做到了！」



他感触地说：「我已在这里14年了，看到球队如此竞争，仍然会让我情绪激动。球员换了一批又一批，我们重新开始了很多次，但我们再次成为欧洲最好的四支球队之一。能打入欧联准决赛是多么美妙的事！」

施蒙尼盛赞基沙文是「天才」。路透社

施蒙尼盛赞基沙文是「天才」。法新社

盛赞基沙文是「天才」



施蒙尼亦特别点名赞扬了将于今夏离队、转投美职联奥兰多城的法国球星基沙文（Antoine Griezmann）：「他是个天才。随著时间过去，我们将会意识到，我们这里曾经拥有过一位足球天才，一位能以经验和个性改变比赛的球员。希望上帝和命运能在他与我们剩下的时间里，给予他所追求的一切。」



驳斥保守标签：我们靠进攻晋级



外界经常为施蒙尼的马体会贴上「防守足球」的标签，但他赛后却反驳了这一点，认为球队是凭借进攻才得以淘汰巴塞，他说：「我们多年来一直在进化，我们很清楚自己想要什么。球队进攻比防守做得更好！所以我们必须进攻，没有其他办法。」马体会在四强的对手，将会是阿仙奴或士砵亭之间的胜方。