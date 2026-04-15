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欧联│奥士文尼迪比利终回勇 梅开二度重现金球奖得主风采

足球世界
更新时间：14:18 2026-04-15 HKT
发布时间：14:18 2026-04-15 HKT

巴黎圣日耳门锋将奥士文尼迪比利(Ousmane Dembele)在周二欧联8强次回合成为主角，包办2个入球领军作客2:0击败利物浦，总比数赢4:0晋级。这名应届金球奖得主和世界足球先生，自当选后持续受伤患困扰而影响表现，最近终摆脱伤患回勇，今场2个入球重现威力。

奥士文尼迪比利包办2个入球领军作客2:0击败利物浦。法新社
奥士文尼迪比利包办2个入球领军作客2:0击败利物浦。法新社
奥士文尼迪比利包办2个入球领军作客2:0击败利物浦。法新社
奥士文尼迪比利包办2个入球领军作客2:0击败利物浦。法新社

迪比利梅开二度回复光采

奥士文尼迪比利今季先后拉伤大腿和小腿肌肉，未能持续上阵影响表现，由8月开季到25年尾，失去金球奖得主的风采。幸好这名28岁法国锋将最近终于全面摆脱伤患，今场对利物浦先在禁区顶劲射得手，之后再在一次精彩的组织中近门射入，包办两个入球。此子近4场各赛事收录4入球1助攻，阵上参与度极高，盘球、射门、策划和配合都重返上季水准，表现出色。

近4场4球1助攻回勇及时

他赛后喜言：「这两个入球都很漂亮，我感到非常高兴。第1球是基华拉斯基利亚的助攻；第2球巴特利巴高拿也做了精采的工作，我对这两个入球都很满意。」中场祖奥尼维斯亦指很开心见到丹比利再次帮助球队，并庆幸自己与他是队友，而不是对手。

迪比利梅开二度回复光采。路透社
迪比利梅开二度回复光采。路透社
迪比利梅开二度回复光采。新华社
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