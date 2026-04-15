欧联｜巴塞隆拿出局心有不甘 拉芬夏怒轰球证：比赛被彻底抢劫了！

巴塞隆拿在周二的欧联八强次回合中，虽然作客以2:1力克马德里体育会，但仍以总比数2:3憾负，宣告出局。赛后，因伤缺阵、只能在场边观战的巴塞翼锋拉芬夏（Raphinha）怒不可遏，他将矛头直指当值球证，怒轰其在比赛末段的红牌判决，是「彻底抢劫」了巴塞的晋级希望。

斥球证判决令人难以置信

今仗巴塞凭借著小将也马（Lamine Yamal）及费兰托利斯（Ferran Torres）的早段入球，一度将总比分扳平。然而，马体会由卢卡文（Ademola Lookman）攻入关键一球，再度取得领先。比赛末段，当巴塞倾力反扑之际，中坚艾历加斯亚（Eric García）因一次「最后一人」的拦截，被球证直接出示红牌驱逐离场，令巴塞的反扑希望彻底幻灭。

赛后，拉芬夏对此判决极度不满：「这场比赛被彻底抢劫了！球证有很多问题，他作出的一些决定令人难以置信。我不知道马体会犯了多少次规，而他一次牌都没有出。」

连续两场受球证争议困扰

这已是巴塞隆拿连续第二场欧联比赛，因球证的争议判决而感到愤怒。拉芬夏质疑道：「一个人犯一次错是人之常情，但在另一场比赛中再次发生？我们踢得非常好，但这次晋级资格就这样被抢走了。我真的很想知道，为什么球证会如此害怕巴塞晋级。」

费历克：我们值得晋级

尽管最终出局，但巴塞主帅费历克（Hansi Flick）仍对球队的表现感到自豪：「我们今晚上半场踢得非常出色，我们本应攻入更多入球。综观两回合比赛，我们值得晋身四强。我为球员们在场上展现的心态和态度感到骄傲。」

费历克表示，虽然对欧联出局感到失望，但球队仍会将目标转移到联赛，力争卫冕西甲冠军：「下一步是赢得西甲冠军，我们仍在正轨上。我们有一支年轻的球队，他们下季可以而且将会继续进步。」