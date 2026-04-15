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欧联｜艾基迪基重创恐长休九个月 利物浦争欧联席位响警号

足球世界
更新时间：11:10 2026-04-15 HKT
发布时间：11:10 2026-04-15 HKT

利物浦在欧联八强次回合主场迎战巴黎圣日耳门（PSG）的比赛中，遭受了双重打击。他们不但最终被淘汰出局，阵中前锋艾基迪基（Hugo Ekitike）更在倒戈旧主时，于无人接触的情况下痛苦倒地，疑似跟腱断裂，据专家预测有可能要休息9个月，严重打击红军争英超前五欧联席位。

史诺特指情况不妙

事发于上半场，这位法国前锋在一次加速跑动中，未有与任何球员发生碰撞便突然倒地，表情极度痛苦。他随即接受军医治理，并需由担架抬离球场，更在半场时已直接离开晏菲路回家。领队史诺特赛后难掩忧虑：「情况不太好。我想我们都看到，那看起来不妙。输掉一场比赛已经很难受，但又一次失去一名球员，这在今季已发生太多次了。这对他来说尤其艰难。」

专家预测跟腱断裂长休9个月

根据伤患专家分析，艾基迪基受伤的地方，是典型的跟腱断裂「非接触性发力」模式，加上他倒地后触摸其跟腱及小腿位置，情况令人极不乐观。若经扫描后证实为跟腱断裂，预计康复期将长达七至九个月，意味著他不但今季提早「收咧」，更将错过下个赛季的大部分赛事。

争欧联席位现暗涌

这次重创对利物浦的打击是致命的。他们在欧联出局后，目前唯一的目标，就是在英超联赛中力保前五位置，以取得下届欧联的入场券。然而，在球季的关键冲刺阶段，失去一名主力前锋，无疑为他们的争五前景蒙上了一层厚厚的阴影。球队在今季饱受伤病潮困扰，如今再添一名长期伤兵，史诺特的排兵布阵将面临更严峻的考验。

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