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欧联｜欧联生死战前夕「拆弹」 苏保斯拉尔为冲突向利物浦球迷道歉

足球世界
更新时间：17:43 2026-04-14 HKT
发布时间：17:43 2026-04-14 HKT

利物浦在欧联八强次回合迎战巴黎圣日耳门（PSG）的生死战前夕，阵中中场苏保斯拉尔（Dominik Szoboszlai）率先为早前与球迷的冲突「拆弹」。他就足总杯惨败予曼城后，向作客球迷作出的不当行为，公开表示歉意，并希望能与球迷和解，一同创造欧联逆转的奇迹。

利物浦中场苏保斯拉尔在记者会上率先为早前与球迷的冲突「拆弹」。法新社
利物浦中场苏保斯拉尔在记者会上率先为早前与球迷的冲突「拆弹」。法新社

承认误会 盼获谅解

事件源于4月4日足总杯八强，利物浦以0:4惨败于曼城脚下。赛后，苏保斯拉尔被镜头捕捉到，向看台上表达不满的球迷耸肩及挥动手臂，此举被球迷炮轰为「傲慢」，事件迅速在网上发酵。
在对阵PSG的赛前记者会上，这位匈牙利国脚主动就事件解画：「这可能是我与球迷之间的一个误会。我绝无恶意，我深知这家球会对球迷的意义，以及球迷对球会的意义。我们所做的一切都是为了球迷，如果这是一场误会，我在此致歉。他们可以理解，我的感受与他们完全一样。我们与他们同在，亦希望他们与我们同在。」

被球迷炮轰为「傲慢」的苏保斯拉尔。路透社
被球迷炮轰为「傲慢」的苏保斯拉尔。路透社

誓言反击 创造奇迹

随著国内杯赛希望幻灭，利物浦已将所有重心转移到欧联战线。红军在首回合落后两球，次回合必须在晏菲路主场上演绝地反击。苏保斯拉尔深知此战的重要性，认为这是拯救这个濒临失控赛季的关键机会。他充满信心地向PSG下战书：「我个人完全相信能够逆转，因为我知道我们有能力做到什么，我们拥有怎样的球员和怎样的心态。这就是我们所需要的。我们将会全力以赴，从第一分钟到第90分钟，甚至120分钟，都付出我们的所有。我们对胜利极度渴望。」

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