英超｜新特兰前锋波贝比遭网上种族歧视 球会向英超赛会投诉

新特兰在周日的英超联赛中，主场以1:0力克热刺，为护级抢得宝贵三分。然而，这场胜利却蒙上了阴影。球会证实，阵中前锋波贝比（Brian Brobbey）赛后在社交媒体上，遭受了可耻的种族主义辱骂。新特兰球会随即发表严正声明，强烈谴责这种行为，并已向英超赛会、相关社交媒体平台及警方报告事件，期望能迅速对肇事者采取行动。

新特兰前锋波贝比(左)投诉遭种族歧视。美联社

新特兰前锋波贝比(左)投诉遭种族歧视。美联社

新特兰前锋波贝比(中)投诉遭种族歧视。美联社

事件并非独立个案

波贝比已是今季英超赛场上，最新一位成为网上种族歧视攻击目标的球员。事实上，在今年二月的一个周末，已有包括其队友罗明恩蒙度（Romaine Mundle）在内的四名球员遭受同类攻击。新特兰在声明中强调：「我们坚定地与波贝比站在一起，并为他提供我们全面和坚定不移的支持。这并非单一事件，近期针对蒙度及基尔图特亚（Lutsharel Geertruida）的辱骂，突显了这种行为在球场内外持续且不可接受的频繁程度。」

英超赛会绝不姑息

英超赛会亦发表声明，对球员持续在社交媒体上面对的歧视表示「厌恶」，并承诺会与球会、当局、执法部门及社交媒体公司合作，解决这个问题，并将肇事者绳之于法。声明指出：「任何被确认并被裁定犯有歧视行为的个人，将面临最严厉的后果，包括监禁、禁止观看足球比赛及刑事纪录。」