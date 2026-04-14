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英超‧赛后分析│曼联欠个别主力即欠缺竞争力 中场脱节成最大问题 「升呢」踢欧联要小心

足球世界
更新时间：13:32 2026-04-14 HKT
发布时间：13:32 2026-04-14 HKT

曼联在周一英超主场1:2不敌列斯联，虽然仍然保住联赛第3名，但球队暴露出在一些环节与顶级水平仍相差甚远。今场红魔在2、3个关键位置有主力倦勤，竞争力大幅削弱，证明正选与后备之间的差距甚大。当中以中场问题最严重，明奈(Kobbie Mainoo)因伤缺席，中场脱节缺乏串连，运转生硬，球队如果来届重返欧联，在阵容上需要下苦功。

曼联中场明奈(Kobbie Mainoo)因伤缺席。法新社
曼联中场明奈(Kobbie Mainoo)因伤缺席。法新社

2、3个主力缺阵即现形

红魔目前的伤兵问题不算严重，但今个3个关键位置都有主力未能候命，中坚有哈利马古尼停赛，以及马菲斯迪历特继续养伤，要用刚伤瘉的利辛度马天尼斯伙拍约罗，两人合作明显不稳定。中场方面就有近期受到重用的明奈临阵受伤，由曼纽尔乌加迪顶替其位置，明奈与拍档卡斯米路和身前的般奴费南迪斯合作无间，前者活力十足和覆盖范围大的特点，令中场持续运转，但他缺阵令红魔在今仗中场脱节，彼此缺乏串连运转生硬，到末段列斯联主动退守才有好转。

曼联在周一英超主场1:2不敌列斯联。路透社
曼联在周一英超主场1:2不敌列斯联。路透社

下季「升呢」踢欧联或现危机

而前线收起麦比奥莫，改用班捷文施斯高挂帅，亦令前场冲击力不足，阵地战中未能产生具威胁的攻势。个别主力倦勤，球队实力即大打折扣，曼联正选和后备球员之间的差距巨大，如来届顺利重返欧联要应付多条战线，红魔除了要加强正选力量，亦要补充阵容深度，方可同时兼顾欧战和联赛，否则随时像今季的热刺般因实力不足勉强「升呢」踢欧联而导致赛季崩溃。

曼联改用班捷文施斯高挂帅，亦令前场冲击力不足。法新社
曼联改用班捷文施斯高挂帅，亦令前场冲击力不足。法新社

两大红魔名宿点出问题所在

前曼联守将加利尼维利亦指出问题所在：「缺少常规主力框架，曼联就踢得不对劲。红魔只要有两、三名核心缺阵，就会运转生硬，配合生疏，缺乏串联。」昔日红魔队长坚尼亦指曼联中场今仗形同虚设，没有活力和没有质量，主力不足就问题涌现。

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