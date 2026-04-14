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英超｜热刺护级传噩耗 基斯甸罗美路膝伤收咧

足球世界
更新时间：14:30 2026-04-14 HKT
发布时间：14:30 2026-04-14 HKT

正深陷英超降班漩涡的热刺传来噩耗，球会证实队长基斯甸罗美路（Cristian Romero）因在周末作客新特兰的比赛中膝部受伤，预计将会缺席至少六周，意味著这位阿根廷中坚将提前收咧，对热刺护级构成严重打击。

膝伤赛季提早结束

在热刺0:1不敌新特兰的比赛中，罗美路在比赛末段被对方前锋波贝比（Brian Brobbey）撞向坚斯基（Antonin Kinsky），导致膝部受伤。他接受了长达八分钟的治理后，最终仍需由奇云丹素（Kevin Danso）替补离场。罗美路在离开球场时泪流满面，其后更被拍摄到步履蹒跚地进出医疗中心，情况令人担忧。

避过韧带撕裂

尽管罗美路已避过十字韧带撕裂的严重伤势，无需接受手术，但仍需要至少六周的时间才能完全康复，这将使他无法参与于5月24日结束的英超赛季余下比赛。罗美路在热刺后防举足轻重，他的缺阵对球队来说影响巨大。

料可赶及复出战世界杯

罗美路目前将与时间竞赛，力争赶及伤愈，为阿根廷国家队备战6月16日的世界杯首战对阵阿尔及利亚。本赛季，罗美路已为热刺上阵32次，包括23场英超比赛。

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