英超│卡域克录主场首败 列斯联又「追击」曼联主帅 首循环送走艾摩廉

周一英超独脚戏，曼联于10人应战下主场1:2不敌列斯联，看守主教练卡域克收录上任以来第2场败仗，亦是其红魔领军生涯首度于主场落败。而红魔再被列斯联「追击」，球队首循环作客1:1赛和后者后，鲁宾艾摩廉就乌纱不保，今场就令卡帅尝到奥脱福首败。

卡域克联赛主场6战全胜告终

今场曼联被列斯联前锋诺亚奥卡科于上半场两度攻破大门，他们于换边后先有中坚利辛度马天尼斯领红牌被逐，及后由中场卡斯米路破蛋，最终输1:2，幸好赛后仍保住积分榜第3位。卡域克于1月接手红魔后，头10轮英超收录7胜2和1负，主场更6战全胜，前者录得曼联执教生涯首场主场败仗。值得一提，卡帅是红魔历史上第2位在顶级联赛头6场主场赛事全胜的教头，另一位是上世纪70年代的奥拉利，他同样在7场落败，对手又是列斯联。

首循环和波送走艾摩廉

而列斯联于首循环已「追击」过曼联主帅，今年1月初红魔作客赛和1:1，赛后就辞退主教练鲁宾艾摩廉，如今又令卡帅尝红魔执教生涯主场首败。