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英超｜马天尼斯扯头发领红 曼联主场1：2负列斯联 客军相隔45年再于奥脱福赢波

足球世界
更新时间：06:08 2026-04-14 HKT
发布时间：06:08 2026-04-14 HKT

曼联今晨英超主场迎战列斯联，受制于防线失误及利辛度马天尼斯（Lisandro Martínez）下半场领红牌，最终以1：2见负。列斯联赛后全取3分，亦录得自1981年2月以来首次作客奥脱福赢波。

上半场5分钟，列斯联右路一次攻势，积顿保利（Jayden Bogle）传中，利莱约罗（Leny Yoro）误顶后，奥卡科（Noah Okafor）接应射入，为客军先开纪录。23分钟，奥卡福再凭一记禁区外远射建功，射门省中约罗后入网，列斯联半场领先2：0。

曼联于56分钟再遇打击，马天尼斯因拉扯卡维特利云（Dominic Calvert-Lewin）头发，被球证直红驱逐离场。红魔虽然其后由卡斯米路（Casemiro）头槌破网追回一球，但最终未能平反败局，主场以1：2饮恨。

列斯联最终以2：1击败曼联，赛后拉开与降班区的差距，以8胜12和12负得36分排第15位，领先第18位的热刺6分；曼联主场失分后，以15胜17和7负得55分，排第三位。

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