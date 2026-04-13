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港甲｜至尊4：0胜深水埗 提前四轮稳夺升班资格

足球世界
更新时间：17:52 2026-04-13 HKT
发布时间：17:52 2026-04-13 HKT

港甲联赛周日（12日）联赛「一哥」至尊以4：0胜深水埗。由于至尊已抛离第3位13分，在仅余下4轮赛事下，已经锁定今季港甲头二名，稳夺升班资格。

港甲「一哥」 在33分钟，外援马文左路传中导致对方摆乌龙后，至尊先开纪录 。去到40分钟，后卫林学曦左脚抽射对方死角，至尊上半场领先2：0。

换边之后66分钟，至尊中坚马斯奥被逐。虽然至尊要以十人应战，但依然攻势猛烈，战至75分钟陆建鸣禁区射成3：0。完场前4分钟林学曦接应鞠盈智长传，单刀劲射，今仗梅开二度，为球队大幅拉开至4：0，成为今仗赢波功臣。

今仗过后，排首席的至尊完成22战后分别累积54分，与次席的和富社企相差8分，两支球队大幅抛离只有13分的港甲第三名的南华足球会，由于只余下4轮赛事，今季港甲冠军由至尊与和富角逐，至尊亦提早获得升班资格。

 

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