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意甲｜拿玻里逼和帕尔马失分 国际米兰拉开领先9分

足球世界
更新时间：06:07 2026-04-13 HKT
发布时间：06:07 2026-04-13 HKT

国际米兰距离重夺意甲，又近一步。周日尾场出击的国米作客科米，以4：3险胜；同日较早时段出场、次席的拿玻里仅能以1：1逼和帕尔马。国米赛后将领先优势拉开至9分。

麦汤米尼助拿玻里抢回1分

较早时间出场的拿玻里作客帕尔马，开赛仅33秒便失守。帕尔马由门将大脚解围、艾菲治头槌跣前，到斯利费沙射入，简单3下便撕破拿玻里的防线。拿玻里要到下半场60分钟才扳平，海沦轻轻横传，由麦汤米尼后上射入。最终拿玻里只能与帕尔马踢成1：1。

麦汤米尼为拿玻里抢回1分。路透社
麦汤米尼为拿玻里抢回1分。路透社
国际米兰作客科木全取3分。路透社
国际米兰作客科木全取3分。路透社
科木领先两球下反负。路透社
科木领先两球下反负。路透社
拿玻里作客与帕尔马踢1：1。路透社
拿玻里作客与帕尔马踢1：1。路透社

国米先失两球下反胜

尾场出战的国际米兰作客科木，上半场后段连失两球，被主队的阿历士维利以及尼高柏斯，先后于36及45分钟破门；国米则凭马古斯杜林于上半场补时扳回一城，追成落后1：2返回更衣室。国米下半场连入3球，先有杜林于49分钟助球队追平2：2，他个人梅开二度。今场更一名入两球的球员是杜费斯，他先于58分钟接应左路罚球，无人看管下头槌破门，之后另一次中路罚球他接应队友头槌二传，于禁区内射成4：2。科木于89分钟有达根夏射入12码，但国米最终仍以4：3取胜。

国米赛后以24胜3和5负得75分排在榜首，将领先优势拉开至9分。拿玻里则以20胜6和6负得66分，续排次席。意甲尚余6轮，国米距离重夺联赛锦标再近一步，他们对上一次于意甲封王是2023/24球季，翌季冠军则是拿玻里，但后者今季要力争卫冕，似乎困难重重。

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