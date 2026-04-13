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英超｜曼城球迷忘情庆祝 哥帅：与阿仙奴交锋成决定性一役

足球世界
更新时间：05:00 2026-04-13 HKT
发布时间：05:00 2026-04-13 HKT

曼城今晨作客车路士以3：0击败对手，踢少场下落后阿仙奴6分。两军将于下轮正面交锋，「蓝月」领队哥迪奥拿表明该仗「是决定性一役」。

曼城球迷忘情庆祝。电视画面截图
曼城球迷忘情庆祝。电视画面截图

阿仙奴于周六以1：2不敌般尼茅夫，至于迟一日出场的曼城作客「车仔」派3蛋，如此一来一回，阿仙奴与曼城的分差只余6分，后者更踢少1场。曼城将于4月19日晚上主场迎战阿仙奴，如果顺利于主场击败「枪手」，少踢的那一场亦全取3分，曼城将可以追至与阿仙奴同分。争标希望重燃下，曼城球迷自然相当庆祝，有一名球迷被直播镜头捕捉到，拿起阿仙奴招纸的水樽，忘情「饮胜」庆祝。

阿仙奴周六不敌般尼茅夫，争标现暗涌。路透社
阿仙奴周六不敌般尼茅夫，争标现暗涌。路透社
哥迪奥拿认为阿仙奴是目前英格兰和欧洲最佳球队。路透社
哥迪奥拿认为阿仙奴是目前英格兰和欧洲最佳球队。路透社
曼城击败车路士后，追近阿仙奴。路透社
曼城击败车路士后，追近阿仙奴。路透社

两军在接下来的周日对决，尤如今季「英超决赛」。哥迪奥拿在昨仗后亦表示：「目前为止在英格兰最佳的球队是阿仙奴，在欧洲最佳的球队亦是阿仙奴。但下周日将是决定性一役，他们必然会在联赛杯决赛后有所调整，而我们需要做的是表现好自己，表现不断进步。」两军上一次对垒是3月23日的联赛杯决赛，当时曼城以2：0击败阿仙奴夺标。至于今季英超首循环的交锋，两军各一言和。

杜古：争标战开始

今场胜仗亦为曼城众将在争标上，注下强心针。谢利美杜古赛后表示：「我有看阿仙奴输波那一场，英超实在是难以预计……争标战是否开始？如果这样我都不相信的话，实在是太疯狂了。我相信是，接下来有大战，我们将集中恢复并向前看。」卓基则认为球队已准备好决战阿仙奴，「我没有感受到压力，只想与队友并肩作战」。

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