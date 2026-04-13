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英超｜热刺近14场联赛不胜 迪沙比：问题在于心理

足球世界
更新时间：03:48 2026-04-13 HKT
发布时间：03:48 2026-04-13 HKT

热刺昨晚于英超作客以0：1不敌新特兰，近14场联赛不胜。首场督师的迪沙比赛后认为球队表现有改善，「目前问题在于心理」。

队史第2长不胜纪录

热刺近14场英超录得5和9负的劣绩，是队史第2长不胜纪录；最长不胜纪录是1934年12月至1935年4月之间的16场不胜。热刺是唯二今季英超未尝在落后下反胜的球队，他们今季23次落后，最终7和16负；另一队是榜尾的狼队。

热刺作客以0：1不敌新特兰。法新社
热刺作客以0：1不敌新特兰。法新社
云达云认为球队必须找回自信。法新社
云达云认为球队必须找回自信。法新社
迪沙比认为球队问题在于心理。法新社
迪沙比认为球队问题在于心理。法新社

迪沙比接掌热刺帅印的第一场，球队全失3分，赛后以7胜9和16负得30分正式跌落第18位，落后第17位的韦斯咸两分。迪帅赛后表示：「我认为球队今场表现不俗，但足以取胜。我们需要变得更强大，因为我们有走出艰难的质素。」对于护级，迪沙比表示：「我们只能加倍努力，我是诚实的人，老实说球队有出色的球员，但目前他们在最坏的时刻。我们必须集中，取得一场胜仗⋯⋯问题在于心理。」

云达云：必须找回信心

热刺守将云达云赛后亦认为球队今仗表现不俗，但心理上承受具大压力：「心理上，非常艰难。过去几个月如是，我们未能在英超取胜，一直苦苦挣扎。我们必须找回信心，这真的非常困难，但我们必须确保找到。」

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